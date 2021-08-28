逛好市多突宮縮！員工「1舉動」暖炸孕媽：20來年最害羞
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，員工服務更是相當貼心，深受廣大消費者的喜愛；昨（27）日一名女網友在臉書提到，她到中和好市多賣場購物時，因為突然感到腹部不適、疑似宮縮現象，好市多員工「1暖舉」讓她感動不已，直呼「逛好市多20來年，最感謝也最害羞抱歉的一次」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 10:16:21
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，上周五去中和好市多購物時，忽然感覺腹部有點緊，雖然不到痛的狀況，但因為懷孕，就自己蹲坐在一個柱子旁。她蹲下不到1分鐘，短短時間內就有工作人員上前關心她的狀況，立刻通報主管人員，並請同事拿椅子和水來給她，休息過後還陪著她走到櫃台結帳，省去排隊時間走向出口，再回停車場放東西。
員工暖心舉動讓原PO感動直呼「逛好市多20來年，從12歲到現在都要當媽，這是我最感謝也最害羞、抱歉的一次，勞煩大家」，笑稱「非常謝謝中和好市多的員工們，但不幸孕婦金魚腦，名字都記不得了」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛讚翻「太暖了！好感人」、「好市多員工就是這麼貼心」、「看到這樣的文章心情都跟著暖起來，謝謝好市多的員工！」「謝謝這位員工的幫忙，好市多必須要表揚他」、「好暖啊」；不過，也有網友好意提醒「這是宮縮的現象如果太頻繁或越來越規律記得快去醫院唷」。（編輯：賴詠璿）