男「1招」五倍券爽領一萬！方法曝光全愣：夜市攤販小心
行政院日前拍板定案五倍振興券的規劃方向，預計在十月初正式上路，而在政策公布後，不少縣市也加碼，例如金門縣再加發現金5000元，新北市也推出加倍券等，最高能夠領到1萬的振興金額。而近日就有網友表示「自己已經確定有1.1萬的五倍券」貼文引來廣大熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 10:22:04｜2021-08-28 10:22:09
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「去年存了一些三倍券，期待和今年的五倍券發放的五千元一起用，這樣1萬1，爽！」只見貼出的照片，正是去年發放的三倍券，面額500元的共8張、200元的共10張，一共是6千元。
貼文一出，網友紛紛回應「你是不是傻啊？三倍券有使用期限啊大哥」、「早就變成廢紙了...還在炫耀」、「都過期了好嗎，你是覺得五倍券會跟三倍券長一樣？」、「你拿去用看看，看會不會有3倍的人出來打你」；另外也有不少網友表示「如果五倍券真的跟三倍券長很像...店家也真的要注意了」、「如果印製一模一樣…夜市小攤販真的要留意了，台灣絕對有這種人拿過期的出來消費」。
而五倍券目前紙本券規畫一套十張，包括三張一千元、二張五百元、五張兩百元，除可在郵局實體換取，並規畫全國一萬一千家超商可預約換取；數位部分，將可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證，9月下旬開放登記預約紙本及預定數位券綁定，10月上旬領取使用，期限至明年4月。（編輯：張嘉哲）