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「2款iPhone」真有問題！蘋果認了：可免費修　原因曝光

▲iPhone是不少人使用的手機，由於每一年推陳出新，且保有獨特的iOS系統，深受不少用戶喜愛。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲iPhone是不少人使用的手機，由於每一年推陳出新，且保有獨特的iOS系統，深受不少用戶喜愛。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-28 10:58:56

iPhone是不少人使用的手機，由於每一年推陳出新，且保有獨特的iOS系統，深受不少用戶喜愛，不過，根據蘋果官方今（28）日釋出最新的維修方案，是針對iPhone 12以及iPhone 12 Pro「聽筒沒聲音」的方案，間接認了這兩款手機有災情，用戶若有該狀況，官方將提供免費維修。

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據頻果表示，Apple已確定有少數的iPhone 12和iPhone 12 Pro的聽筒模組存在可能會故障的組件，因而可能導致裝置出現沒有聲音的問題，受影響的裝置是在2020年10月到2021年4月之間製造，如果用戶的這兩款手機在撥打或接聽電話時聽筒沒有發出聲音，即可符合維修免費服務資格。

▲iPhone12已經開賣一個月，不少果粉早已入手換機。（圖／記者葉政勳攝,2020.10.23）
▲iPhone12及iPhone 12 Pro出現災情，蘋果提供免費維修服務。（圖／記者葉政勳攝）
倘若碰上災情，用戶可以前往蘋果授權維修中心、App Store 檢查，官方也建議，維修前要將 iPhone 備份到iCloud與電腦，若有螢幕破裂等問題，在修復聽筒前可能得額外支付費用，不過該方案只適用這兩種機型，同為12系列的iPhone 12 mini 和iPhone 12 Pro Max 均不在本方案的範圍內。

另外，蘋果也提到，這項全球性 Apple方案並不會延長iPhone 12或iPhone 12 Pro的標準保固範圍，這次免費維修話筒的方案，涵蓋裝置首次零售之後2年期間受影響的iPhone 12或iPhone 12 Pro裝置，若有遇到該災情的用戶，可到官網詳細查看維修方案。（編輯：張嘉哲）

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