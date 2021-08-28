竹筍湯不是只能放排骨！老饕點名「2食材」：絕配超鮮甜
竹筍在料理方面用途十分廣泛，一般人相當喜愛將其拿來涼拌或煮湯。不過，就有一名女網友向大家求救，透露自己要下廚煮竹筍湯時才發現家裡沒有排骨，而又不方便出門，讓她崩潰求助「有什麼可以加入進去一起調味讓湯更鮮甜的？」對此，就有老饕認為只要加「2物」，就根本絕配超鮮甜。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 12:12:18
原PO在臉書社團《家常菜》發文表示，「今天要煮竹筍湯！但是發現家裡沒有排骨也沒有雞肉，今天又不方便出去買到，有什麼可以加入進去一起調味讓湯更鮮甜的？」隨後原PO也補充說明，「請問各位前輩，家裡目前有蛤蠣貢丸，還有什麼料可以一起加入的？」
問題曝光掀起討論，許多網友都認為原PO家裡目前有的「蛤蠣」和「貢丸」就已經是絕配，「竹筍先煮，再加貢丸，等貢丸煮到胖胖，再加蛤蜊蓋鍋蓋，就好了」、「蛤蠣貢丸竹筍湯這樣就很厲害了，根本絕配超鮮甜」、「兩樣都加也很好吃」、「竹筍加貢丸絕配」、「有貢丸就解決了」、「蛤仔貢丸就可以了」、「先清煮一小時，在下貢丸蛤蜊，味道就會很好」。
另外也有網友建議，「豆皮、香菇、金針菇、猴頭菇...這些其實都可以加入唷」、「加嫩薑絲即可」、「直接下鍋煮清竹筍湯也好喝」、「乾香菇喔」、「竹筍蛋花湯～蛋～什麼都搭」、「湯要甜，肯定是加玉米」。（編輯：倪浩軒）