鄧佳華進日月光為了「她」！爆追求一年 本尊真面目神出
「FBI帥哥」鄧佳華17日透過臉書開心宣佈，自己進入日月光大廠擔任作業員，期許自己能夠有新的開始，保持工作3年以上，沒想到才剛過一週，就傳出在產線培訓沒過關而離職，引發網友熱議。而鄧佳華在昨（27）日再度貼文表達自己的心境，但也意外曝光自己當初會努力擠進日月光的動力，竟是一名「女孩」給予他的動力。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 12:25:05
鄧佳華在臉書表示「3天內要是沒找到工作，我就會明白沒有後路了，從日月光離職後，我就一蹶不振了，這3天內我會徹底記著妳的長相，腦海中也都是妳的笑容，宜...軒；我真的沒有退路了，要是早點早點讓我見到妳，一切的命運就會不一樣了，我可能不是網紅只是平凡人，但這樣也好，就不會出現現在的我，而是一個為了所愛的女生打拼肯努力的鄧佳華。」
而鄧佳華口中的「宜軒」可以說是摯愛，他從2020年8月就開始在臉書發文，透露自己愛了宜軒1年都沒有改變過，他表示「自己會這麼努力找工作，就是不希望被宜軒看不起，更不能沮喪失志，否則就會追不到宜軒，現在這樣的我，連追求宜軒的本錢都沒有！」充分表現出宜軒帶給他莫大的動力，只為追求她。
而貼文曝光之後，引來不少網友留言「所以是為了女生拼命努力嗎？算真愛...」、「加油吧！有改過自新有動力前進是好事」、「可以喜歡宜軒，但不要造成別人困擾比較是重點喔」、「加油！可以變得更好的」、「宜軒是誰啊？」、「好好奇什麼樣的女生讓妳這麼有動力」。
而也有眼尖的網友馬上就發現，先前鄧佳華也有透露宜軒的資訊表示，該女孩就讀為「幼保系」，眼尖網友立刻搜尋真實身份發現，原來鄧佳華口中的宜軒正是親子台的香草姊姊「李宜軒」，幼保系出身的她外型甜美清新，圓滾滾的大眼睛相當吸引人，臉書也有逼近萬人追蹤，人氣頗高。（編輯：張嘉哲）