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9月份「5星座」正、偏財都旺！命理專家：可用暴富來形容

▲小孟老師分享，9月有「5大星座」正財、偏財運都極旺。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師分享，9月有「5大星座」正財、偏財運都極旺。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-28 13:40:10

今（2021）年不知不覺已經進入下半年，若上半年運勢一直沒起色也先別灰心。命理專家「小孟老師」今（28）日在臉書分享，9月有「5大星座」正財、偏財運都極旺，財富狀況可以用「暴富」來形容，一起來看看你是否也上榜了吧！

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▲小孟老師分享，9月有「5大星座」正、財偏財運都極旺。（示意圖／NOWnews資料照）
▲小孟老師分享，9月有「5大星座」正財、偏財運都極旺。（示意圖／NOWnews資料照）
第五名：雙子座

穀神星入雙子座，九月雙子座人氣攀升，財氣紅不讓，財運與事業發展越來越旺，接案從事業務相關工作的人更是接案接到手軟，應接不完。

第四名：天秤座

天秤座金星與水星入命宮，九月在工作運勢上面，更有可能出現財力渾厚的人想要一起合作，如果可以的話應該要好好把握機會，讓自己在事業上打拚出一番新風貌喔！業務方面運勢順利，事半功倍，只要好好努力可以累積出不錯的財富，屬於穩扎穩打型的喔！

第三名：獅子座

獅子座太陽與火星進入財帛宮，顯示你的人際關係容易因為業績亮眼遭受嫉妒，建議保持謙虛，切勿得意忘形，另外在投資方面運勢極佳，財富狀況可以用「暴富」來形容喔！

第二名：金牛座

金牛座受到太陽與火星轉入投資財富宮位，九月工作運勢方面將一掃上半年的不順遂及小人天敵，接下來運勢高漲，工作表現穩如泰山，容易被貴人提拔，衝出一片亮眼成績！建議可以好好佈局自己的人脈關係，有機會因為結交到新的一群朋友而拓展出額外的事業機會。

第一名：處女座

太陽火星駐守處女座本命宮，顯示九月處女座可以多多把握投資消息及可靠人際關係，九月能為自己創造有利的賺錢時機喔！同時你也能成為長官及老闆眼中的紅人，會受到上司的重視及提攜。（編輯：賴詠璿）

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