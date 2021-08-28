答應參加婚禮卻爽約！新人寄帳單催款 網愣：請支援紅包
結婚是終身大事，隨著台灣疫情緩解，不少新人重新規劃婚宴，打算邀約親朋好友一同來分享喜悅。不過近年來也有許多年輕人選擇低調公證結婚，不僅怕麻煩、更因爲婚宴牽扯到賓客間紅包問題，朋友為此鬧不愉快時有所聞，不如不辦清淨。而國外就有一對新人夫婦，因不滿賓客答應出席婚宴卻爽約，寄出240美元（新台幣約6766元）的帳單要求對方付款，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 15:43:31
這張帳單照近日在美國「Reddit討論區」瘋傳，隨後美國《哈芬登郵報》作家路易斯（Philip Lewis）也在推特轉發，路易斯更笑稱「自己從來沒看過這種事」。
照片中可以看見，帳單上寫著「你會收到這張帳單，是因為在最後人數統計時你確認要來，而這個金額是我們當初先幫你支付的費用款項。但因為你沒有打電話、或以其他方式通知我們你無法參加婚禮，因此你必須付清個人座位的費用」。
答應要來婚禮結果沒來，也未事先通知會缺席，估計這對新人因此心裡不快。但人都沒到卻收到帳單，想來那友人應該也很傻眼。網友紛紛留言回覆說，「看來朋友也做不成了」、「婚宴搞到這樣也太瘋狂」、「那客人的問題吧，你怎能在答應要參加、又未告知對方的情況下缺席他們的婚禮」、「我是新人也會很生氣，但不會因此就向他們收錢，這太奇怪了」。（編輯：倪浩軒）