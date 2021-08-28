媽點餐喊「不下樓」！外送員嗆：沒老公嗎？ 一開門落淚
外送平台近幾年崛起，不少人都會利用APP點餐，不過由於對於外送員送餐是否應該送上樓一事，各派爭論不休，不少人認為現在疫情不上樓實屬合理，但也有客人認為送上樓是天經地義之事，畢竟主張的是方便的服務。而近日，就有一名媽媽點了早餐之後，卻表示要顧小孩無法下樓，結果外送員見此話打電話表示「你老公不在家嗎？」沒想到後來得知真相，相當催淚。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 15:27:29
一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》貼文指出「目前我獨自住在外面照顧嫩嬰，平常都是靠在家做手工維生，因為要顧小孩也不方便外出，所以都會點外送，今天點了早餐之後，外送員抵達時，寶寶正在大哭，我便傳訊息告知外送員『無法下樓，因為要顧小孩』」。
結果外送員就打來表示「妳老公不在家嗎？不能顧一下小孩？妳點那麼多，不是一個人吃的吧」，該話讓原PO當場愣住，無奈的解釋「我沒有老公，我是單親媽媽，自己顧孩子，我實在無法抽身離開，不好意思，是熊貓免運方案有金額限制，要179元還是多少才能使用免運，我只能多訂，放到下午吃這樣，真的抱歉」。
外送員得知真相後，也熱心的趕緊協助送上樓，一上樓聽見原PO仍舊正在哄寶寶，過一會兒才來應門，接著外送員送完餐後也暖心的傳訊息表示「媽媽加油喔！」讓原PO忍不住落淚潰堤，她透露「當年被孩子生父背叛，自己又遭到家暴，甚至有受害者出來指控，被這位渣男騙婚生小孩，後來不忍拿掉小孩，才決定單獨扶養這小孩」。
貼文一出，網友紛紛回應關心「妳很勇敢承擔這一切！希望寶寶平安健康長大」、「外送員也是很暖心的，妳很棒喔！加油喔媽媽」、「下次可以打在備註上面喔！外送員會很樂意幫助的」、「妳超棒的！寶寶一定能平安健康，加油」、「好催淚啊....加油啊媽媽！」（編輯：張嘉哲）