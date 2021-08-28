超準心測！憑直覺選一張圖　看你這輩子注定「還誰的債」

我們這輩子所遇到的人，都和我們有著什麼樣的關係，而會連結成關係也是因為有未欠完的債要還，這輩子其實是來還債的，欠的還完也就相安無事，命運的安排如此奇妙，而你知道自己這輩子要來還誰的債嗎？塔羅牌艾菲爾老師就分享了四張神秘圖片，只要憑直覺選一張，就能看出你此生注定要向誰還債，記得請朋友、閨蜜一起測測，共同解決生活上的煩惱，邁向好運之路。





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▲憑直覺選一張圖，看你今生注定「還誰的債」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲老師 微信官方帳號）

× ▲憑直覺選一張圖，看你今生注定「還誰的債」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲老師 微信官方帳號）

A、彈奏吉他的女子

B、螢光綠象牙的大象





C、火光月夜下的雄鹿





D、站在草地星球裡的太空人





-選好看答案-





答案A、彈奏及他的女子





注定還朋友的債





選中這張圖的女孩，回想起來，身處在女性好友群裡，總是擔任比較低階的角色，該怎麽形容具體點呢？雖說大家一群都是好朋友、好姐妹來著，不過從日常互動中就可以發現，你經常地被使喚去做東做西，如錢要你先墊、事情要你去辦，但有八卦、秘密卻不是讓你第一個知道，中心好像都圍繞著其他人打轉似的，你要幫忙做事，卻有被排除在外的感受，心裡頭那種苦卻也說不出。





答案B、螢光綠象牙的大象





注定還感情債





只有上輩子相欠債的人，今生才會再次相遇；兩人相知、相愛而在一起，卻不知道什麼原因，感情漸漸生變，或許你的另一半與她人沒有搞曖昧、劈腿，可他卻開始會對你口氣差、不耐煩，有問不一定會答，沒問有可能被罵的處境，經常扮演著挨打、受罵的角色，卻又狠不下心來轉頭離去，只好繼續待在這樣的男人身邊，為什麽會有如此不平等對待？大概正是你上輩子欠他許多，做了不少傷害他的事。





答案C、火光月夜下的雄鹿





注定不需還債





選中此圖的人，注定不需還債。





答案D、站在草地星球裡的太空人





注定還父母的債





手心手背都是肉，孩子與爸媽相處，總該被捧在手掌心疼愛的，但不知道為什麽，總覺得爸媽較容易重男輕女，不太在意女兒的感受，凡事考量總先以兄長或弟弟為主，加上爸媽容易因小事和你有所爭吵、不愉快，使內心感受更加不平衡，這或許就是上輩子向爸媽欠下的債所致吧！前人種的因、後人承受的果，命運如此不是不能改變，欠的債努力還，總有一天，親情債還完，與父母間的關係會逐漸修復，心裡的苦則會慢慢弭平。（編輯：郭佩蓉）





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