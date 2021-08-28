家中總是一堆蟑螂怎麼辦？媽揭「超神一招」：小強跑光光

許多人害怕生命力頑強的蟑螂，也是婆媽們最想根絕的頭號害蟲；對此，就有一名男網友發文，表示家中廚房一直都會有蟑螂，不知道有沒有撇步才能「零蟑螂」，貼文一出，就有婆媽曝「超神一招」，直呼「小強跑光光」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書社團《家常菜》發文，表示家中廚房一直以來都會有蟑螂，讓他相當苦惱，不知道該怎麼做才好，因此在文末發問「有沒有什麼撇步可以讓廚房真正『零蟑螂』呢」？





▲有網友苦惱「到底要怎樣才能零蟑螂」。（示意圖／取自unsplash）

其中，還有一位女網友揭「超神一招」，「蟑螂怕檸檬味，把擠剩的檸檬皮打汁加一點鹽加蘇打粉，或切細的皮到處放抽屜櫃子，擦拭的時候加檸檬，反正滿屋子給它檸檬味，小強跑光光，洗碗也加，小強怕這味。我都會用洗碗精加檸檬水噴小強，馬上翻肚」。（編輯：郭佩蓉）



