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西瓜切開驚見「白果肉」！男臉綠：什麼鬼　老饕抖出真相

▲日本網友分享自己切開的西瓜為白色果肉，讓他非常傻眼。（圖/翻攝推特＠Alien_Yaga）
▲日本網友分享自己切開的西瓜為白色果肉，讓他非常傻眼。（圖/翻攝推特＠Alien_Yaga）

編輯中心/綜合報導

2021-08-29 10:34:24

炎炎夏日，不少人都會尋找消暑的方法，例如吹冷氣、吃冰棒、解熱水果等等，其中西瓜可以說是最受歡迎的消暑果物，切塊冰在冰箱再拿出，一口咬下全身沁涼，不過，你看過這種西瓜嗎？近日，一位日本網友在推特上分享自己爸媽送來的西瓜，結果一切開後讓他超傻眼，貼文引發熱議。

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日本網友「Alien_Yaga」在推特貼出2張西瓜的照片，表示這是自己父母從老家寄來的自種西瓜，只見綠皮又渾圓的西瓜，讓人迫不及待切開來吃，沒想到這位網友切開之後，映入眼簾的不是紅色多汁的果肉，而是整片白色，讓他超崩潰喊「這是什麼鬼啊？」

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▲日本網友分享自己切開的西瓜為白色果肉，讓他非常傻眼。（圖/翻攝推特＠Alien_Yaga）
貼文一出，網友紛紛回應「這是冬瓜嗎？wwww」、「好悲傷，消暑失敗」、「怎麼都是翠衣，果肉呢？」、「這個是翠衣呀，看來只能用醃漬來食用」、「翠衣瓜！可以切塊下去用醬油拌炒，或是當配菜吃www」、「可以切塊沾美乃滋跟味增唷」、「是翠衣瓜，可以醃漬來吃唷！不要浪費了」。

而事實上，所謂的「西瓜翠衣」是什麼呢？據《良醫健康網》報導，即是西瓜介於果皮和果肉間的白肉，雖然嚐起來比較沒有西瓜的甜味，但其實具有清熱、利尿、解讀、降血壓的作用，將其切成條狀、丁狀放入水中熬煮後可以飲用，也有消暑之作用。（編輯：張嘉哲）

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