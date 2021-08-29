叫外送求多放蔥！他哭「妻是空手道冠軍」 店家回應笑翻
外送平台近幾年崛起，不少懶人都會在家使用APP點餐，美味餐點就會有外送員送到家門口，相當便利。近日，就有網友叫外送要求「蔥多放一點」，不然自己會回不了家，因為老婆是「三屆空手道冠軍」，結果收到餐點時，裡面還附上一張紙條，內容讓他瞬間崩潰。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 10:55:26
原PO在《爆廢公社二館》貼出一張照片，只見他透過外送APP點了一份麻辣五花牛套餐，並在備註欄寫下「蔥給我多一點，要不然我今晚回不了家，我老婆三屆空手道冠軍」。等到他收到餐點時，店家竟沒有如他所願，多放一點蔥，反而是多附上一張紙條。
原PO打開紙條一看，上頭竟寫著「那您準備被打了，因為…我們沒有蔥」，甚至還補了等看好戲的「哈～」，這讓他看了瞬間崩潰，也無奈地說「所以我說老闆，我現在兩眼掛黑輪了，因為沒有蔥被打的男人」。
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「你娶老婆的時候沒有心理準備嗎」、「被打也認命吧！現在一把蔥要180，之前一把40」、「三屆空手道冠軍又怎樣？我女友敢徒手抓蟑螂才可怕」、「現在蔥很貴欸哈哈」、「還不趕快自己去買蔥」、「店家回應也太好笑」、「店員開心吃瓜哈哈哈」、「沒事，打是情，罵是愛」。（編輯：許智超）