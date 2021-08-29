手機弄丟半小時！她找回驚見「流浪漢自拍照」 結局暖炸
現代人手機不離身，若不慎遺失手機總是令人相當心急。對此，就有網友分享，她將手機遺留在路邊的椅子上，幸好30分鐘回去後，手機仍放在原處，沒想到相簿裡竟多了一名流浪漢的自拍照，但她十分感激對方沒把手機偷走，便買了食物跟水回去答謝，兩人的互動讓網友看了相當暖心。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 11:57:41
大陸一位女網友「一枚別緻的楓」在《微博》表示，自己在日前不小心將手機丟在路邊的椅子上，過了30分鐘後才驚覺，她急忙趕回現場，看到手機仍在椅子上，頓時鬆了一口氣。原本她以為當時是凌晨，根本沒人會撿到手機，但後來卻發現相簿裡多了一位流浪漢的自拍照。
原PO很感謝流浪漢沒拿走手機，也認為對方的善意很難得，於是在附近找了好幾天，才終於找到該名流浪漢。她買了許多食物、水給對方，並強調「以後我遇到你，還是會給你買吃的」，而流浪漢聽完立刻道謝，也透露自己在附近流浪，其實是為了等一個人，隨後叮囑她「注意安全」後就離開了。
兩人溫暖的互動也感動一票網友，紛紛留言回應，「妳太暖了，這些人確實不容易，他沒有拿走本質就是好的」、「你是個溫柔可愛的人，也希望那位叔叔早日如願」、「感覺不是流浪漢，是有故事的人」、「不知道為什麼看了好想哭」、「善良的人遇到善良的小姐姐」、「真的好暖心，希望所有善良的人都能被溫暖相待」、「應該是他不小心按到自拍了」。（編輯：許智超）