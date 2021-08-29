好市多買到「隱藏版」鍵盤？他一拆開臉垮掉 內行反狂讚
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛。近日，就有網友分享，他逛好市多時買了一款鍵盤，沒想到回家打開一看，卻發現上頭沒有注音符號，反而是另一種語言，讓他相當傻眼，貼文一出，反而引發萬人朝聖。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 15:13:00
原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，他去逛好市多時，心動買了一款知名藍芽鍵盤，結果回家拆開一看，按鍵上竟沒有注音符號，反而變成「韓文的子母音」，讓他傻眼直呼「盒上有貼繁體中文，但打開….竟然是韓文版」。
貼文曝光後，卻吸引1.1萬人按讚，紛紛留言回應，「哇！太幸運了啦」、「你買到珍藏限量版的了」、「韓文鍵盤貼紙很貴又不好看，想買韓國鍵盤買不到啊」、「隱藏版耶，覺得好棒」、「想要韓文的！」、「只好再買個韓文課程了哈哈哈」、「賺到！拿去賣可能更貴」、「恭喜中獎，搞不好上網賣，可以賣更貴」、「比抽中一番賞還爽欸」。
另外，也有不少人敲碗想向原PO購買，「可以跟你買嗎」、「應該很多人會想買。可以轉賣了」、「可以跟你買嗎？」、「可以跟你買嗎！認真」。對此，他也在留言區回應，「抱歉，已送人了！」（編輯：許智超）