答對才能去網咖！媽用「5+8」考倒姐弟 答案全場笑炸
「網咖」在過去的年代，是不少學生放學後的去處，也為學生時代帶來許多美好回憶。近日，就有網友分享，她以前和弟弟想去網咖打遊戲，但媽媽要求兩人要答對一道題目才能去，沒想到竟完全打消想玩遊戲的念頭，貼文一出，網友全笑說「這套路太深了吧」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 17:18:02
原PO在《爆廢公社》表示，她以前和弟弟想去網咖熬夜打遊戲，必須先徵求媽媽同意，而媽媽說「只要重複媽媽說的5句話，就可以讓他們去，但答錯就要給她100元」，她和弟弟興奮地接下戰帖。
媽媽一開始就問「5、加8、等於幾？」弟弟聽到立刻回答13，想不到竟然輸了，並上繳100元給媽媽。媽媽第二次又問「5、加8、等於幾？」這次弟弟學乖了，直接回答「等於幾」，但弟弟仍答錯了，只好再繳出100元。
原PO在旁看不下，便說要換自己上場，於是媽媽馬上說「你來是吧？」這時，她也沒想太多，便回答「對，換我…」，結果這個回答也讓她繳出100元，最後姐弟倆都被媽媽打敗了，也打消了想去網咖打遊戲的念頭。
貼文曝光後，網友也忍不住讚嘆，「媽媽套路很深啊」、「被妳媽牽著走」、「太神奇了，我拿去套路我那天真無邪的女兒，結果她就爆哭了」、「我看了留言，又重看，第三次才懂，我也被套路了」、「媽媽還倒賺了哈哈」、「媽媽真的太厲害了，有誰能過關啦」。另外，也有人好奇「答案到底是什麼？」事實上，媽媽只要姐弟倆「學她講話」就可以過關，並不需要回答任何問題。（編輯：許智超）