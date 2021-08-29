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上班第1天就想離職！台積電男揭「血汗內幕」：別太自信

▲原PO在台積電工作，也揭開血汗內幕，表示「別太有自信」。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO在台積電工作，也揭開血汗內幕，表示「別太有自信」。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-08-29 17:39:23

有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，也是許多求職者夢寐以求的公司之一，不過，就有一名男網友發文感嘆「想進台積電真的別太有自信」，並揭開血汗內幕，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「想進台積電當設備真的別太有自信」為題發文，表示希望每個想進台積電當設備的人，可以先體驗「12小時在冷氣房穿雨衣戴口罩，站著玩電腦連續6天，中間只能吃飯1次＋排泄2次，然後每天都要寫完整的日程紀錄，受得了再去神山當設備」。

原PO還說，如果想要想得再真實一點，可以買IKEA的傢俱，然後12小時不斷地拆裝循環，不能休息。但為何會有這種體悟？原PO則解釋，因為看到太多信心爆棚的人，進無塵室第一天就在找離職系統，「實在是浪費自己的人生，也浪費台積電的資源」。

不過原PO卻也認為，台積電雖血汗，但他給的薪水就足以讓很多人翻身，「畢竟不是每個人都有很多賺大錢的選擇，腦子沒人家聰明，學歷沒人家漂亮，專業沒有人家正確，想賺到一樣的薪水只剩勞力，至少在裡面證明了勞力還是可以出頭天這回事」，他接著補充說道，「至於被更優越的人鄙視，常常有的，別太在乎，人比人比不完」。

▲原PO表示「想進台積電真的別太有自信」。（圖／美聯社／達志影像）
▲原PO表示「想進台積電真的別太有自信」。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，掀起熱議，「第一段還差了要日班小夜大夜這樣輪流QQ」、「也沒都一直站著啊，我們機台很多要躺在地上修的」、「排泄兩次已經很幸福了，某最塞的單位塞起來，整天沒吃飯沒喝水沒上廁所，黃光曬好曬滿」、「完全認同原Po，肝要顧好，做個10年以上，沒問題」。

不過，也有網友表示，「工作一年，準備登出，真心推薦，缺錢的可以去，有理想有抱負的，請三思」、「還好吧？至少還能在冷氣房修設備，外面頂著太太陽和更惡劣工作環境的人多的是」、「現在的台GG真的是一個只要肯努力就能翻身的地方，學歷差一點可以做作業員，學歷好一點可以做工程師。其實說操也還好，就是雜務多一點、工時長一點點而已，但不至於壓迫到睡眠時間，如果還沒找到目標的人，進台GG存錢很適合，在裡面思考到人生方向的時候，差不多第一桶金就存到了」。（編輯：郭佩蓉）

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