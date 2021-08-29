家中別出現「7種擺設」！命理師揭原因：嚇財神又傷家運

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1.厚重的窗簾
陽光、空氣、水是生命的3大要素，對於風水來說，陽光就是一種能量，象徵財氣。如果家中的門窗裝上不透光的厚重窗簾，把陽光阻絕於屋外，等於是把家運及財氣擋住，加上昏暗的室內光線，易使人疲勞，提不起勁，因此建議盡量讓陽光照到屋內，才不會把晦氣存在房子裡。
2.出土的藝術品
有的人認為，在家裡擺設出土藝術品，可提昇家的品味，不但看起來很氣派且，感覺也很有文化深度。但事實上，一來路不明的「老東西」，很可能帶有污穢的氣場，不建議擺放在家中。不過，若你能肯定那是自己家族流傳下來的物品，當然就沒有什麼太大的問題，或許還能帶給你保護的作用。
3.懸掛尖銳物品
有些人有收藏「武士刀」或「風水劍」的興趣，將這些物品擺放在客廳可鎮宅擋煞，但要注意要有刀鞘、劍鞘，也不能直接掛在牆上，否則容易讓人心神不寧，想一直去注意它會不會有危險，因而影響自己的心情。
4.陽台玄關放雜物
陽台和玄關都是幫助聚氣、聚財的地方，如果擺放一堆雜物，恐怕會把財神嚇跑；而且一回家進到家門，映入眼簾是一堆雜物，心情肯定不會好。
5.皮毛獸骨
皮毛獸骨放在家中好像很氣派，但你不知道動物生前是否有遭受到什麼樣的凌虐，艾菲爾老師表示，「這些怨念會跟著皮毛獸骨，帶回家只會讓你心不安。嚴重點可能讓你夜夜難眠，影響白天精神。」另外，也建議不用獸皮或獸骨的飾品。
6.長刺或枯黃的植物
家中有枯黃的植物，象徵一種衰敗之象。另外，很多人也喜歡擺放好照顧但有刺的仙人掌，這會是個極大的誤區。在風水理論中，綠色植物確實沒有錯，但擺放有刺的植物或仙人掌，就必須是有目的性丶針對性的去除某些不好的運勢才使用。
7.太多鏡子
有些人喜歡利用鏡子來增添房子的空間感，但是如果鏡子正對大門就會將福氣擋在門外，也會將財神爺嚇跑，使得財福無法順利進家門，影響財運及事業運勢。鏡子正對廁所，容易讓人在處理事情上鑽牛角尖。健康方面會影響到家中男性雄風，女性也易有婦科疾病。平時可以用一塊布遮擋，需要時照鏡子時再打開使用。（編輯：潘毅）
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