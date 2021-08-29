傳「罐頭訊息」被羞辱！外送伯慘收負評　網嘆：很常搞錯

美食外送平台崛起，不少民眾只要在家動動手指就能點餐，還可以隨時使用APP追蹤餐點位置、傳訊息與外送員溝通，可說是相當便利。不過也因為能利用訊息功能對話，近年來也傳出不少糾紛，日前就有名家中長輩擔任外送員的女網友表示，家人因為按了系統內建的「罐頭訊息」被客人羞辱，無奈經歷曝光後也引發不少網友討論掀起共鳴。

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這名女網友在社群論壇《Dcard》表示，自己的家人平時會透過美食外送來賺取生活費，日前一如往常的跑了一整天後，卻沒頭沒尾的收到客人的負評，原PO得知後也仔細詢問長輩「是不是說錯什麼？或做不好什麼？」，最後僅知道家人餐點平安送達，也沒態度不好，只是按照平台給的「快速罐頭訊息」來回覆，卻因此被客人羞辱。

仔細一看對話過程，這筆訂單備註寫著要外送員提餐點至5樓門口的外送區，而當原PO家人抵達住戶地址後，便按下系統內建的罐頭訊息

「我已經抵達。」

告知對方，沒想到客人卻接連回應

「照指示」、「中文不難，難在有沒有腦」

，儘管家人因為不想起爭執而沒有多做回應，原PO仍又氣又難過表示「不過告知對方一下，不也是好心提醒嗎...總之我真的不知道家人有做錯什麼？」。

▲外送員接到這筆訂單後抵達指定地點便傳了系統內建的「罐頭訊息」告知。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲沒想到對方卻暗諷原ＰＯ的家人不動腦。（圖／翻攝自《Dcard》）

完整經歷曝光後也掀起不少網友討論，其中就有許多民眾也對原PO家人收到負評的結果喊冤，「本來就要告知啊，提示或按鈴都至少要一種，我遇過外送員悶不吭聲的就放門外，我一忙也忘了注意追蹤進度，它就默默躺在外至少半小時」、「不講已抵達，他是會知道已經放門口了哦？還是他要觀落陰？」、「多補最後一句不會顯得自己比較有腦」、「不告知已抵達，等買家想到餐點變冷，才怪對方未告知？」。

不過也有網友表示其實這樣的罐頭訊息的確容易誤會，經常有客人搞錯「系統給的罐頭訊息過於簡單，意思表達不清可能會造成誤會，讓對方以為外送員在樓下等請他下去拿，所以對方容易有外送員『是都不看備註嗎』的想法」，也有上班族收到「我已經抵達。」的通知後，怕對方等只能開會到一半急忙下樓取餐，「結果下樓才知道他想表達的是他已經把餐點放在樓下了他也走了，說真的我當下蠻火的，覺得我都已經寫備註了，還傳自己抵達幹嘛」，只能說不論送餐或點外送，妥善運用訊息功能、彼此多一份尊重，才能保持心情愉悅享用餐點。（編輯：楊智傑）