龍眼跟桂圓差在哪？行家曝「選購3大原則」：飽滿又鮮甜

又到了龍眼產季，由於其飽滿多汁的口感以及濃郁香氣，讓不少家庭會到水果行或攤販買了一大把回家享用。不過身為盛夏當令的水果，想要品嘗香甜龍眼光從挑選時就有不少小撇步，日前農糧署就透過臉書分享了龍眼的選購要領，另外民眾若想要延長保存期限也有推薦方式，熱愛龍眼的消費者千萬別錯過。

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日前農糧署透過臉書粉絲專頁「鮮享農YA - 農糧署」指出，每年7-9月是龍眼盛產期，這時候走在路上就能看到結滿果實的龍眼樹。龍眼身為當季的養生聖品，其中就包含葡萄糖、蛋白質、多種維生素，還有鉀、磷、鈣、鐵、鋅…等，是營養豐富的水果。

不過也因含有鉀以及糖份高，所以腎臟病忌鉀者與糖尿病患者只能淺嚐，另外孕婦、以及有發炎徵兆、消化不良者也不宜食用，而我們常見於飲品中添加的「桂圓」，其實正是龍眼經過處理後製成龍眼乾，接著再剝殼後的結果。

▲龍眼經過處理後製成龍眼乾，脫殼後就是「桂圓」的本體。（圖／翻攝自「鮮享農YA - 農糧署」）

至於消費者該如何在選購龍眼時，挑選到鮮美飽滿的龍眼，農糧署就建議可以在購買前多多觀察，把握「果梗新鮮」、「果皮有亮澤」、「果肉未脫粒」等3大原則即可，此外，因為龍眼在常溫下不耐儲存，購買回家後能包覆紙類並置於冰箱冷藏以延長約一周的食用期限。（編輯：楊智傑）