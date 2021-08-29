當兵時「後悔讀大學」！男訴無奈遭遇 眾吐槽：搞錯重點
在現代社會，多數公司都會以「學歷」作為給薪高低的判斷標準。不過就有位男網友，在當兵時聽聞鄰兵各種經歷，令他不禁高喊「後悔讀大學」並吐露無奈遭遇，卻被不少網友吐槽「搞錯重點」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 23:03:56
原PO在論壇Dcard上發文提到，「今年大學畢業，又進去當兵，結果發現同班有幾個人都僅高工畢業！聊天聊到他們高中唸餐飲，畢業後一個讀大葉讀半年就不讀了，兩個去找餐廳的工作且都有在工作了！雖然疫情有影響到生意，但還是有底薪25000」。
聽聞同梯鄰兵的遭遇後，讓原PO不禁開始反思「我大學四年選修修了95個學分選修課程，但實際上僅投資理財有用到。畢業後因為疫情找不太到工作，最後跑回來家裡做家業。讀了大學四年，感覺除了交到幾位朋友，基本上學到的東西極少數應用在生活上；若比較利弊，早知道就不讀還比較好」。
然而文章曝光，卻被許多網友吐槽「你那種心態、那種學歷本來就沒用，自己在唸什麼學校，要有自知之明好嗎」、「現在沒大學以上學歷，哪家大公司會願意請一個沒有相關知識背景的人？」、「去當完兵發現還好家裡有栽培我去念大學」、「運用所學的很重要啊，單論熟練度跟技術，高中也不用唸了吧」、「大學⋯是要自己挖資源。老師、教授身上其實一堆寶，看你自己挖不挖的到」、「如果要隨便找個工作做一輩子，的確不用讀大學」。（編輯：潘毅）