無糖優格加啥才讚？老饕激推「3絕配」：增加口感又提味

優格是一種乳製品，由動物乳汁經乳酸菌發酵而成，不少人都會拿來當早餐，或是做成優格沙拉吃。而近日就有一名網友好奇在PTT提問「吃優格都加什麼？」釣出老饕曝光心目中的「3絕配」，大讚「增加口感又提味！」

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PTT女孩板

表示，自己昨天去買了優格，但不小心買到無糖的，因此便想說加草莓來配，可是這個季節沒有草莓可以加啊...他並發文詢問大家「有沒有推薦配什麼水果或是其他東西？」

▲一名網友在PTT詢問大家「吃優格都加什麼？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「火龍果、芒果、奇異果、蘋果都可以加，無糖的優格配水果吃起來超甜」、「加黑糖超讚」、「有跟鳳梨喇在一起吃過，還不錯」、「葵花籽，單這樣超好吃」、「無糖優格配火龍果，甜度剛好，超推薦！」「我都加果醬，然後淋在水果、生菜、堅果上當優格沙拉」、「葡萄乾，我都這樣吃，讚」、「用洋芋片當湯匙挖」。

而綜合網友意見，

蜂蜜

、

堅果

與

麥片

是最多人推薦的，「堅果真的很好吃！推推」、「堅果和蜂蜜！桑椹醬也很讚！堅果會買那種無調味的，有時候我會稍微敲碎再加進去，超好吃！但要注意油脂攝取量」、「麥片+蜂蜜也可以」、「優格也可以直接拿來拌沙拉，加堅果增加口感又健康很好啊！」「我是都直接加蜂蜜，最簡單」、「果醬提味，麥片增飽足，早餐解決」、「我都吃無糖優格！平常都加麥片，偶爾會加香蕉之類水果會超飽」、「一點蜂蜜整杯就變得很好吃了」。（編輯：許苡晴）