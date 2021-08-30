泡麵王者到底是誰？網喊出20年前「絕版神物」：找不到了
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日，一名網友在PTT八卦版提到，大家覺得最好吃的泡麵是哪款？他列出幾款心目中的泡麵霸主，貼文曝光引發熱議，意外釣出老饕分享20年前的「絕版神物」，哭喊「現在都找不到了」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 07:47:06
原PO表示，前陣子很愛的泡麵有出前一丁，以及台酒系列也不錯，更提到「小時候的回憶維力炸醬麵也蠻優，每次去超市固定會補貨就這幾款」，他不禁好奇詢問廣大鄉民「大家還有推薦其他的泡麵嗎？」想知道網友們覺得最好吃的泡麵是哪款。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛瘋喊「日本海膽泡麵，超好吃」、「蚵仔味細麵」、「農心韓國泡菜味杯麵」、「韓國辣雞麵也好吃」、「味味一品牛肉麵」、「印尼乾麵原味」、「不倒翁起司拉麵」、「日清醬油，不知道為什麼覺得非常好吃」、「阿Q臭臭鍋」。
對此，有老饕直指一款20年前的「絕版神物」，才是心目中的第一名，「20年前的拉麵道喜多方醬油」，更稱當年這款碗裝一碗才賣35元，現在已經幾乎都找不到了。（編輯：賴詠璿）