全聯結帳見「前方客突被帶走」！原因曝光了 過來人讚翻
連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，深受不少民眾喜愛；不過，全聯超市的結帳速度較緩慢，一直以來是網友熱議的話題，甚至有「請支援收銀」的名言誕生。近日一名網友在PTT八卦版提到，有時結帳到一半，收銀員突然呼叫「請支援收銀」，前方客人就瞬間被帶離，背後原因曝光。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 09:21:06
近日一名網友發文提到，在全聯排隊結帳時，遇到前方客人使用全聯的app「PXPay」行動支付，偶爾仍會遇到結帳等待時間較長的問題。就有網友回應貼文指出，其實全聯結帳卡在PXpay的情況算很少，因為客人若沒有裝app，收銀員就會按「請支援收銀」，找其他員工將客人帶到一旁幫忙裝，然後先結下一個客人；若客人有裝app的話，要叫出會員條碼，按一下就跳出來了，如果遇到忘記密碼之類的狀況，收銀員也會按鈴，呼叫其他店員帶到一旁支援，然後繼續結下一個客人，才不會耽誤到結帳排隊的人龍。
此外，該網友也指出，用PXPay信用卡結帳的話，流程非常方便，只需要按出PXPay信用卡條碼，給店員掃完之後就可以收起來了，當店員刷完商品後，說要用PXPay信用卡付款，也不需要再刷一次條碼，而他自己的經驗是「遇到有卡住的情況，大概只剩網路不穩，或是app強制更新之後才能用」，認為這樣的設計其實相當便利。
對此，網友紛紛回應「用app滿快的吧！」「我也都是用全聯支付阿，大概幾秒吧」、「全聯行動支付其實滿快的，只是要先開app」；不過，也有網友曾遇過客人習慣不同，「都等店員報價後，才拿出手機翻頁找程式」、「結帳才在問店員密碼連wifi」。（編輯：賴詠璿）