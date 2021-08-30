韓式炸雞在家能自製？她用氣炸鍋「4步驟」 成品神還原
近年受到南韓娛樂圈帶進「韓流」文化影響，韓式炸雞在台也擁有超高人氣。近日，一名女網友在《Dcard》貼文分享，在家自製韓式炸雞的專業食譜，她完成前置備料後，利用氣炸鍋料理，迅速就端出一盤完美的韓式炸雞，外觀更是媲美韓式炸雞店賣的。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 10:21:30
原PO提到「突然很想吃韓式炸雞，但是外面賣的真的好貴」，正好在YouTube上找到有氣炸鍋的版本教學影片，決定親自在家自製。首先，準備主要食材包括：雞肉一盒、樹薯粉適量；醃料的部分：雞蛋3顆、鹽巴1撮、玉米粉50公克；醬料的部分：韓式辣椒醬1湯匙、番茄醬1湯匙、蜂蜜2湯匙、水2湯匙、醬油1／2湯匙。
製作方法：
1、先醃料的部份混合均勻，雞肉放入醃料中，冷藏一個小時
2、將醃好的雞肉取出，裹上樹薯粉
3、裹好粉的雞肉就可以氣炸了，160度炸10分鐘，翻面180度炸10分鐘，再翻面180度炸5分鐘，炸好了就可以取出備用
4、準備平底鍋將醬料的部份全部加入，開火攪拌，煮到變濃稠時，把炸好的雞肉加入翻炒，雞肉均勻裹上醬料後即可起鍋。
原PO最後附上一張成品照片，並稱「比想像中還要簡單的氣炸炸雞，雖然和油炸的口感有差，但還是很好吃的」。（編輯：賴詠璿）