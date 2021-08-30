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面試問「有被別的公司錄取」？網揭動機：不是打量你行情

▲有網友好奇詢問「『有拿到其他offer嗎？』該怎麼回答？」就有行家揭開這道問題的背後動機。（示意圖／翻攝pexels）
▲有網友好奇詢問「『有拿到其他offer嗎？』該怎麼回答？」就有行家揭開這道問題的背後動機。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-08-30 10:53:46

不少公司在面試時，都會藉由各式各樣的問題，以此來了解求職者的專業和臨機應變等能力。不過，就有一名網友好奇詢問「『有拿到其他offer嗎？』該怎麼回答？」表示面試時就被問到這題，讓他不解該如何回答。對此，就有行家揭開正解以及這道問題的背後動機。

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原PO於PTT上發文，表示最近幾個面試都有被問「有拿到其他offer嗎？」這就讓他十分好奇這道題目的背後動機，「跟一個朋友聊了聊，他覺得可能是對方覺得你還不錯，想要知道這份工作在你心中的地位，不希望給了你offer，然而你騎驢找馬，根本不會考慮他們」。

這樣的解釋，便讓他不解該如何回答，「說已經拿到了好幾份offer，怕面試官就把機會留給其他人；說都沒有，好像顯得行情不好，面試官說不定會多看你兩眼挑毛病，推託過去（例如說這是近期第一家面試），在這個部份就沒有加到分」。文末他也不解發問「請問板上大大們有沒有什麼建議，該怎麼回答這個問題？」

▲網友好奇詢問「『有拿到其他offer嗎？』該怎麼回答？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「『有拿到其他offer嗎？』該怎麼回答？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，便引來不少網友紛紛建議誠實回答，「別想太多，實話實說就好」、「建議不要說謊，就老實說，hr其實圈子很小」、「就老實說，如果不想說拿到offer，就說進行中！這是拿來抬價的，對談薪資有幫助，甚至可加快流程」、「實話實說，人資之間也是有人脈的，你說謊難保人資不會發現，這點沒什麼好隱瞞的」。

不過，也有過來人分享經歷，直言「目前的公司就是說有其他offer，就隔天就打電話說錄取，當然我也利用這個機會抬高不少價碼」、「之前被主管問，老實回當時有數個，過幾天收到感謝函」、「我當時都照實回答，然後有個offer在一個月後就不見了」。

此外，還有身為人資或面試官的網友解惑，「我面試人經驗，大多時候是對你有興趣才問，因為想看競爭對手是誰，如果聽到沒有，那會很開心」、「這問題有時候不是在打量你的行情，而是在算這職位在人力市場上的搶手熱度」、「老實說就好啊！有其他offer你幹嘛怕他因為這樣不錄取，要是他因為其他家offer提升待遇你又不虧，大多是HR自行藉此收集業界情報啦」。（編輯：陳雅雲）

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