開早餐店月賺12萬！男買不起「800萬透天」 驚人存款曝
近年來台灣低薪資高房價的現況，讓民眾相當有感，能擁有屬於自身的一棟房，也成為不少人遙不可及的夢想。對此，就有一名網友指出，自己開了一間早餐店，每個月收入可有12萬，加上老婆的薪資，每個月約有15萬元收入。然而他們想買下一間透天，卻無法拿出240萬的頭期款，因此萌生向銀行信貸的念頭。不過，當他的存款曝光後，反而引來眾人震驚留言。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 12:01:46
原PO於臉書社團《買房知識家（A你的Q）》上發文，表示自己開一間早餐店加上淨賺約12萬，太太則是在一間工廠上班，月賺4萬5左右，兩人薪資每月加起來約有15萬。而他和太太膝下無子，最近有了想買一間透天的念頭，「看了一些社團文章知道自備約3成，240萬！」但他現今存款僅約50萬，讓他無奈求助「我應該存到240萬再買房！還是信用貸款頭期款？還是有別的更好的方式？懇請大家賜教！」
問題曝光後，不少網友對於原PO高薪，存款卻僅有50萬的現況感到震驚，「月入15萬怎麼存款存多久了？只有50萬？」、「2個人15萬，要存很快，先記帳看每個月的花費，存好頭期款再買」、「每個月可以存10萬，現金目前存到現在只有50..萬，那想必你開銷浮動率太高」。針對存款，原PO也在留言區解釋是因「剛還清債務」。
另外，許多行家也提出其他建議，直言「我建議買兩房一廳的房子即可，家中人口不多不需那麼大的空間且房貸也不會壓得太重」、「我要開始也是看中古屋，發現自備款要準備很多，之後才開始看預售」；甚至有人提醒「早餐店沒打發票靠營登，你一個月10萬的財力要找到認可的銀行很難」、「存到240萬，可以不要信貸就不要，很多人根本不懂信貸的殺傷力」、「信貸買房會跑聯徵，也會占到未來買房的額度，就算都過了，貸款壓力也重，萬一某天斷了收入，房子就沒了，所以不建議這樣做」。（編輯：陳雅雲）