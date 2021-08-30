女吃buffet「一進廁所嚇到臉綠」！原因抖出：很多人遇過
buffet吃到飽餐廳因主打選擇自由且美食多樣的特點，而吸引不少消費者，其中許多顧客用餐時都會精打細算，考慮究竟怎麼吃才能回本。對此，就有一名女網友前陣子生日時到buffet餐廳慶生，一進廁所卻讓她當場嚇壞。經歷曝光後，也瞬間引來過來人感嘆留言。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 12:26:11
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示前陣子生日時到buffet享用美食，沒想到一進洗手間，卻聽到有些客人因吃太多而嘔吐的聲音，讓她嚇壞詢問「你們有聽過這種經驗嗎？」
貼文一曝光，瞬間就引來過來人熱議，「有，我朋友就是，他的名言就是寧可吃到吐，不可吃不夠，吃光吐光，為家族爭光...」、「曾經有遇過一位朋友是這樣。吐一吐又出來繼續吃，不經意被上廁所的朋友聽到（吐聲超級難聽）」、「我之前坐計程車，司機說載到乘客嘔吐在車上，就是去吃吃到飽餐廳，吃太飽…」、「以前小時候有過，因為想說要撈本吃一個太多就吐了」。
甚至有網友感嘆，「現在真的不愛去吃到飽的餐廳，根本吃不了多少，單點吃不完還能打包」、「20出頭時挺常跟朋友去吃吃到飽，後來就不去了！花一樣的錢，可以吃的更精緻，又不用吃的那麼趕，那麼痛苦，吃飯不就要開心」、「我不愛自助餐，很不優雅，像餓死鬼…但要去吃時，還是會很開心」。（編輯：陳雅雲）