台灣紅綠燈都有秒數！住日台人困惑　老司機曝「優缺點」

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▲台灣很多紅綠燈都會顯示數字，事實上是為了增加交通的效率。（圖／翻攝自PTT）

這個有科學研究過了，倒數就是可以增加交通效率

但缺點就是總有駕駛人搶秒數闖黃紅燈路口，又是衝突點特別多的地方，所以台灣常常看到很多硬闖的交通事故