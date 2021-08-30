台灣紅綠燈都有秒數！住日台人困惑 老司機曝「優缺點」
在台灣，很多地方的紅綠燈都會顯示倒數秒數，而秒數顯示出來，也可以提醒用路人還剩多少時間會變燈，但是紅綠燈顯示秒數的這項設計，並不是在世界各國都可以見到，有一位在日本居住一段時間的台灣人，日前返台時見到這景象就感到困惑，不知道這樣的意義在哪裡，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 14:05:58
這位網友日前在PTT發文提問「為什麼台灣很多紅綠燈都會顯示數字？」，他表示自己在日本住了一段時間，去過很多地方從沒看過這種會顯示數字的紅綠燈，這次回到台灣後才注意到「台灣很多紅綠燈中間都會有一個數字顯示，好像數字數完後就會變成綠燈，我不太懂這樣的設計到底有什麼意義？而且這樣難道都不會干擾駕駛行駛時的判斷嗎？」
貼文一出也引發熱議，一些網友說「人行道綠燈也有啊，這樣你才知道要不要過馬路」、「台灣紅燈秒數長，這樣機車可以先熄火」、「沒數字你怎麼判斷還有多久綠燈？交通原理就是越多清晰的資訊越不容易出事」、「因為沒數字台灣人會闖紅燈，很好笑但卻是事實」。
也有內行人認真分析，「這個有科學研究過了，倒數就是可以增加交通效率」、「交通習慣的不同啦，日本機車少也不愛鑽，台灣自駕通勤的人比較多，紓解交通就相對重要」、「台灣交通部門以前的大方向是提升紓解效率，而不是交通安全，所以才有倒數秒數功能的出現，但缺點就是總有駕駛人搶秒數闖黃紅燈路口，又是衝突點特別多的地方，所以台灣常常看到很多硬闖的交通事故」。（實習編輯：王麗雯）