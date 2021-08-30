想吃豆花不會自己煮！女用「2物」自製超驚喜：口感綿密
豆花是適合夏天的消暑聖品，除了傳統的花生豆花外，也可以加不同的配料，配上糖水跟冰塊，吃起來更美味。近日有網友在臉書社團分享「自製豆花」，不是用原本的豆花，而是用嫩豆腐取代，再加上牛奶花生罐頭，就變成另類的花生豆花，許多饕客也大讚「口感一模一樣」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 15:26:53
這位網友在臉書社團《廚藝公社》發文表示「想吃花生豆花，家裡剛好有牛奶花生罐頭，加上豆腐，口感跟豆花一模一樣！牛奶花生放入小鍋，豆腐用湯匙刮片，放到牛奶花生裡，一起加熱到滾，就可以解饞啦，記得買嫩豆腐喔！」
貼文一出，網友留言表示，「好主意，讚」、「乍看下像豆花，高招」、「第一次看到這種吃法，猛猛的」、「原來可以這樣吃」、「好想吃」、「好有創意，趕快列入口袋名單、再來交作業」、「下次試試」、「比較沒有罪惡感」、「根本神操作」。
有不少嘗試過的網友透露「我也會這樣配耶，因為嫩豆腐的味道已近似豆花品質了」、「我也會拿嫩豆腐當豆花吃」、「兩個本質上是一樣的東西」、「跟 『 真的豆花』一樣」、「口感一模一樣」、「這樣真的還不錯吃喔！取材又方便！我也會這樣用，口感超綿的」。（實習編輯：歐雅如）