用微波爐加熱午餐爆炸！行家一見內容物秒懂：不要亂嘗試

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▲原PO在網路論壇《Dcard》上分享，他只是想微波午餐，但微波爐裡面卻爆炸。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）

揪出兇手就是「蛋」

事實上，雞蛋之所以不能微波的關鍵在於，因生雞蛋帶殼為密閉空間，裡頭水分比例高，一旦加熱就會使蛋內水分壓力往外衝，導致爆炸，而即便煮熟的雞蛋也是如此，雖然已經變成固態，但是蛋黃依舊包覆在蛋白裡面，同樣呈現有帶殼的密閉空間，只要微波就容易發生爆裂狀態，民眾要多加注意！