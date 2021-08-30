用微波爐加熱午餐爆炸！行家一見內容物秒懂：不要亂嘗試
微波爐為生活帶來方便，將食物或是飲品放入就可以加熱，但不是所有食品都適合放入微波爐，有可能會有「爆炸」的情況發生。近日有網友在網路論壇上分享，想用微波爐加熱午餐，結果午餐直接在裡頭爆炸，現場一片狼藉，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 16:45:13
這位網友在網路論壇《Dcard》貼文指出「我只是正常的使用微波爐，哪知道微一個我的午餐瞬間都沒了，打開一整個傻爆眼」從相片中可以看到，微波爐都沾上飯粒，且碗內的食物幾乎都被炸到外面來，讓原PO只能苦笑說道「我正在找兇手......但結論就是我的午餐沒了」。
網友看到貼文後表示，「我看了想笑，一口就沒惹」、「把椅子搬到微波爐前面直接吃」、「意想不到的午餐」、「微爆炸」、「我笑到停不下來，還是幫你秀秀」、「全部組合回去，原本感覺挺好吃的」、「抱歉，看到笑出來」、「可以慢慢撿來吃」。
有過來人揪出兇手就是「蛋」，一定要先切半後才可以放入微波爐加熱，「原PO下次記得蛋要先切半再微波」、「蛋最好不要微波喔」、「不能微波完整沒有切開的蛋」、「這種蛋不能微波，會爆掉，要先切開」、「就是蛋，那根本就是炸蛋，我微波一次也是爆炸直接嚇到」。
事實上，雞蛋之所以不能微波的關鍵在於，因生雞蛋帶殼為密閉空間，裡頭水分比例高，一旦加熱就會使蛋內水分壓力往外衝，導致爆炸，而即便煮熟的雞蛋也是如此，雖然已經變成固態，但是蛋黃依舊包覆在蛋白裡面，同樣呈現有帶殼的密閉空間，只要微波就容易發生爆裂狀態，民眾要多加注意！（實習編輯：歐雅如）