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開學日倒數　侯友宜檢視校園整備情形

▲新北市長侯友宜今（30）日到板橋區江翠國小檢視校園整備的情形。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（30）日到板橋區江翠國小檢視校園整備的情形。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-30 16:52:06

9月1日開學日倒數2天，新北市各級學校進行實體授課開學，以防疫優先、形式改變方式，緊鑼密鼓進行各項整備工作；新北市長侯友宜今（30）日到板橋區江翠國小檢視校園整備的情形，同時參與教師備課活動，為老師加油打氣。

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侯友宜表示，一切以防疫為優先，同時也要準備讓孩子們能安心到學校上課，上課除採取實體為主、線上為輔，更重要的一定要落實三級防護、健康五原則，防疫的相關物資，都要備齊；新北投入將近9500萬來購買防疫物資，尤其大家最關心的隔板，開學前一定會全部準備到位，為開學日做好準備。

侯友宜也巡視校園，逐一檢視學生入校的動線規劃、健康中心防疫物資、環境整備狀況，力求各項措施到位；此外，因應新北市以嚴謹方式落實防疫，目前校園場地暫不開放及租借，兒童遊戲場則於開學後2 週內暫不開放，後續視疫情狀況滾動修正。

至於今年小一新生的入學，家長沒有辦法陪同，會不會擔心小一新生的適應問題？侯友宜說，有特別跟小一的備課老師叮嚀，要有愛心、耐心跟細心，從校園進門就要做好接跟送外，也要跟所有的家長們建構Line群組，利用科技、Line群組說明學校上課的情形，讓家長們了解，讓家長們安心。

針對三峽家庭的群聚案，其中也有幾位的確診者是學生，該校或班級是否要宣布要停班或停課嗎？侯友宜回應，該學生都還沒有到學校去，他們的CT值都超過30以上，比較沒有具有傳染力，且現在是在居家隔離當中，現在應該沒有這個問題，不過面對校園的安全，一定從嚴格來把關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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