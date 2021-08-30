開學日倒數　侯友宜檢視校園整備情形

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侯友宜也巡視校園，逐一檢視學生入校的動線規劃、健康中心防疫物資、環境整備狀況，力求各項措施到位；此外，因應新北市以嚴謹方式落實防疫，目前校園場地暫不開放及租借，兒童遊戲場則於開學後2 週內暫不開放，後續視疫情狀況滾動修正。
至於今年小一新生的入學，家長沒有辦法陪同，會不會擔心小一新生的適應問題？侯友宜說，有特別跟小一的備課老師叮嚀，要有愛心、耐心跟細心，從校園進門就要做好接跟送外，也要跟所有的家長們建構Line群組，利用科技、Line群組說明學校上課的情形，讓家長們了解，讓家長們安心。
針對三峽家庭的群聚案，其中也有幾位的確診者是學生，該校或班級是否要宣布要停班或停課嗎？侯友宜回應，該學生都還沒有到學校去，他們的CT值都超過30以上，比較沒有具有傳染力，且現在是在居家隔離當中，現在應該沒有這個問題，不過面對校園的安全，一定從嚴格來把關。
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