為何搭飛機不能換座位？資深機長揭恐怖原因：小心會墜毀
許多人在跨國旅遊時，都會選擇搭飛機，但飛機上的座位不但影響旅程的舒適度，有時還會影響飛行安全。對此，國外一名資深機長就指出，若乘客自行換位置，機長因此設定錯誤的系統，可能會導致飛機在起飛時墜毀。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 16:54:18
根據《LADbible》報導，有網友在論壇《Quora》好奇問「為何他想在飛機上換座位，會遭到空服員拒絕？」貼文一出，也引來資深機長諾達爾（Magnar Nordal）的解答，他表示乘客的位置會影響飛機的重量、機長的控制方式，如果乘客自行換位置，可能會讓機長設定錯誤的系統，導致飛機在起飛時墜毀。
諾達爾接著分享自身經歷，他曾駕駛72人座的小飛機ATR 72，而這個機種對重心變化較敏感，某一次應該放在後艙的220公斤行李，突然被改放置在前艙，等到副機長起飛時，就發現爬升速度比正常情況還快，導致他不得不向前推操縱桿，來避免飛機失速。
諾達爾提到，還有一次4名乘客在起飛前離開指定座位、坐到前排，結果副機長在仰轉（Rotate）時發現飛機很重，「這種情況十分危急，因為跑道很短，我們不可能停得下來」。他強調，飛機升空後雖然可以自由活動，但沒辦法讓很多乘客更換座位，以防止危險情況發生。
諾達爾這個說法也得到另一名機長的支持，機長帕特森（Darren Patterson）坦言，「飛機越小，受到重量變化的影響就越大」。雖然在大型寬體飛機上，一個人的座位變化對飛機平衡的影響相當微小，但每架飛機都得在規定的飛機包線內飛行，因此飛機上所有人和物品的重量、位置都必須納入考量。（編輯：許智超）