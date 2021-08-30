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貓咪屋頂上曬日光浴　網一看噴笑：熱到融化了！

▲日本一名推主日前分享貓咪在屋頂做日光浴的照片引起網友熱議。（圖／twitter帳號nakamanian）
▲日本一名推主日前分享貓咪在屋頂做日光浴的照片引起網友熱議。（圖／twitter帳號nakamanian）

文/寵毛網

2021-08-30 20:00:00

喵星人果然是水做的啊！日本一名網友很喜歡拍攝路上遇到的貓咪，這天推主目睹兩隻喵星人正在屋頂上曬太陽，沒想到仔細一看發現哪裡怪怪的，讓推主忍不住笑說：「今年夏天，屋頂上將出現神秘現象！」究竟發生什麼事呢？

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▲推主在屋頂上看到兩隻貓咪躺在一起，其中一隻無視V型溝槽照樣橫躺，身體看起來變成「W」！（圖／twitter帳號nakamanian）
▲推主在屋頂上看到兩隻貓咪躺在一起，其中一隻無視V型溝槽照樣橫躺，身體看起來變成「W」！（圖／twitter帳號nakamanian）
▲這樣有比較好睡嗎？（圖／twitter帳號nakamanian）
▲這樣有比較好睡嗎？（圖／twitter帳號nakamanian）
▲這天又有兩隻貓睡到翻肚……左邊那隻會不會太爽了一點？（圖／twitter帳號nakamanian）
▲這天又有兩隻貓睡到翻肚……左邊那隻會不會太爽了一點？（圖／twitter帳號nakamanian）
▲露出粉嫩肉球也太可愛啦！（圖／twitter帳號nakamanian）
▲露出粉嫩肉球也太可愛啦！（圖／twitter帳號nakamanian）
照片分享在網路後，許多網友都笑說：「行光合作用後融化了嗎？」、「這樣也能躺？」、「就說貓咪絕對是液體！」、「快要滴下來了啦」、「熱到融化變形了？」。（編輯：陳珮瑜）

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