貓咪屋頂上曬日光浴　網一看噴笑：熱到融化了！

喵星人果然是水做的啊！日本一名網友很喜歡拍攝路上遇到的貓咪，這天推主目睹兩隻喵星人正在屋頂上曬太陽，沒想到仔細一看發現哪裡怪怪的，讓推主忍不住笑說：「今年夏天，屋頂上將出現神秘現象！」究竟發生什麼事呢？ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲推主在屋頂上看到兩隻貓咪躺在一起，其中一隻無視V型溝槽照樣橫躺，身體看起來變成「W」！（圖／twitter帳號nakamanian）×▲推主在屋頂上看到兩隻貓咪躺在一起，其中一隻無視V型溝槽照樣橫躺，身體看起來變成「W」！（圖／twitter帳號nakamanian）▲這樣有比較好睡嗎？（圖／twitter帳號nakamanian）×▲這樣有比較好睡嗎？（圖／twitter帳號nakamanian）▲這天又有兩隻貓睡到翻肚……左邊那隻會不會太爽了一點？（圖／twitter帳號nakamanian）×▲這天又有兩隻貓睡到翻肚……左邊那隻會不會太爽了一點？（圖／twitter帳號nakamanian）▲露出粉嫩肉球也太可愛啦！（圖／twitter帳號nakamanian）×▲露出粉嫩肉球也太可愛啦！（圖／twitter帳號nakamanian）照片分享在網路後，許多網友都笑說：「行光合作用後融化了嗎？」、「這樣也能躺？」、「就說貓咪絕對是液體！」、「快要滴下來了啦」、「熱到融化變形了？」。（編輯：陳珮瑜）流體白貓化身「龍鬚糖」相似度百分百 網笑：很軟Ｑ！貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」 爸嘆：能正常點？影／貓咪受困門框 下秒卻「霸氣落地」惹網議：像英雄！