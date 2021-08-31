影／奴才下班回家聽到貓狂叫　媽嘆：鄰居不要誤會！

貓咪的歡迎儀式未免太過熱情！住在台北市的網友張小姐，是名朝九晚五的上班族，每當她拖著疲憊的身體下班回家，前腳才剛踏上一樓，就能聽到從五樓的住家傳出愛貓「Luffy」的淒厲喵叫聲，讓她忍不住加快爬樓梯腳步，希望能趕快到家結束尷尬時刻。

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▲網友張小姐養的貓「Luffy」。（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

× ▲網友張小姐養的貓「Luffy」。（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

▲Luffy佔有慾很強，是隻「媽寶貓」。（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

× ▲Luffy佔有慾很強，是隻「媽寶貓」。（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

▲Luffy：「馬麻一整天跑哪去了？」。（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

× ▲Luffy：「馬麻一整天跑哪去了？」。（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

現年五歲的Luffy是隻白底虎斑貓，個性時而頑皮、時而黏人，可以任人吸肚子，只要看電視時就會故意睡在螢幕前求關注。張小姐受訪表示早上要準備出門上班，Luffy就會異常激動撲咬她，做出捨不得主人外出的反應；張小姐下班回家還沒開一樓大門，就能清楚聽到從五樓傳來Luffy的喵嗚哀嚎聲，彷彿在抗議：「馬麻一整天跑去哪裡鬼混？」對此，張小姐尷尬直呼：「整棟樓都聽到，希望鄰居不要誤會我虐貓……」大家先來看這段影片吧！

▲Luffy：「忙到現在才回來啊妳？」（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

× ▲Luffy：「忙到現在才回來啊妳？」（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

現年五歲的Luffy是隻白底虎斑貓，個性時而頑皮、時而黏人，可以任人吸肚子，只要看電視時就會故意睡在螢幕前求關注。張小姐受訪表示早上要準備出門上班，Luffy就會異常激動撲咬她，做出捨不得主人外出的反應；張小姐下班回家還沒開一樓大門，就能清楚聽到從五樓傳來Luffy的喵嗚哀嚎聲，彷彿在抗議：「馬麻一整天跑去哪裡鬼混？」對此，張小姐尷尬直呼：「整棟樓都聽到，希望鄰居不要誤會我虐貓……」大家先來看這段影片吧！

▲Luffy還搶走把拔的第一順位！（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

× ▲Luffy還搶走把拔的第一順位！（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

▲腿硬開讓貓一起睡。（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

× ▲腿硬開讓貓一起睡。（圖／FB帳號海賊貓Luffy的生活日記授權）

原本就愛貓的張小姐，知道Luffy很黏人卻都不巧都被別隻貓排擠，加上寄養這段時間跟牠很投緣，就決定收養Luffy回家，到新家的Luffy在張小姐與先生兩名新鏟屎官的疼愛之下逐漸長大，黏人的牠可以完全獨佔最愛的主人，雖然Luffy有咬人的壞習慣，但張小姐自嘲說這是Luffy留下愛的印記，很高興Luffy遇到對的人願意包容讓牠享福。想看Luffy的幸福喵生，歡迎追蹤粉專「海賊貓Luffy的生活日記@piratemeowluffy」。（編輯：楊釆蓉）