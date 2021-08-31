影／奴才下班回家聽到貓狂叫　媽嘆：鄰居不要誤會！

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現年五歲的Luffy是隻白底虎斑貓，個性時而頑皮、時而黏人，可以任人吸肚子，只要看電視時就會故意睡在螢幕前求關注。張小姐受訪表示早上要準備出門上班，Luffy就會異常激動撲咬她，做出捨不得主人外出的反應；張小姐下班回家還沒開一樓大門，就能清楚聽到從五樓傳來Luffy的喵嗚哀嚎聲，彷彿在抗議：「馬麻一整天跑去哪裡鬼混？」對此，張小姐尷尬直呼：「整棟樓都聽到，希望鄰居不要誤會我虐貓……」大家先來看這段影片吧！
現年五歲的Luffy是隻白底虎斑貓，個性時而頑皮、時而黏人，可以任人吸肚子，只要看電視時就會故意睡在螢幕前求關注。張小姐受訪表示早上要準備出門上班，Luffy就會異常激動撲咬她，做出捨不得主人外出的反應；張小姐下班回家還沒開一樓大門，就能清楚聽到從五樓傳來Luffy的喵嗚哀嚎聲，彷彿在抗議：「馬麻一整天跑去哪裡鬼混？」對此，張小姐尷尬直呼：「整棟樓都聽到，希望鄰居不要誤會我虐貓……」大家先來看這段影片吧！
原本就愛貓的張小姐，知道Luffy很黏人卻都不巧都被別隻貓排擠，加上寄養這段時間跟牠很投緣，就決定收養Luffy回家，到新家的Luffy在張小姐與先生兩名新鏟屎官的疼愛之下逐漸長大，黏人的牠可以完全獨佔最愛的主人，雖然Luffy有咬人的壞習慣，但張小姐自嘲說這是Luffy留下愛的印記，很高興Luffy遇到對的人願意包容讓牠享福。想看Luffy的幸福喵生，歡迎追蹤粉專「海賊貓Luffy的生活日記@piratemeowluffy」。（編輯：楊釆蓉）