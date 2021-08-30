隱形感染舊案加速釐清 侯友宜籲：制訂快速抗體檢驗流程
新北市昨（29）日驚爆10例的三峽家庭群聚案，引起各界的關注後，今（30）日又新增3例的本土確診個案；新北市長侯友宜強調，這3例CT值都超過30以上，分布於永和、板橋、土城各1人，1人為家戶感染，2人感染源待釐清。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-30 18:55:58
侯友宜表示，針對三峽家庭群聚的10例本土個案，有國中、國小及高中的學生，由於他們沒有到學校，因此並不會影響9月1日的開學；此外，這10例確診個案的血清抗體檢測是陽性反應，CT值30以上，研判感染時間1、2個月，也大都屬於無症狀感染者，幾乎無傳染力，代表皆屬舊案
侯友宜認為，為了釐清隱形傳染的舊案，呼籲、建議中央，每個時間點的疫情狀況不一樣，希望制訂一個SOP的快速抗體檢驗流程，對不具傳染力的舊案，要有不同的策略跟因應，嚴謹的面對；同時鼓勵三峽區域的民眾，踴躍出來接受篩檢，「不怕數據高，只怕不出來篩檢」，才能阻斷隱形的傳播鏈。
侯友宜說，因應開學，新北市有五大措施，除高中職以下學校的教職員疫苗施打率達95%外，新北市也提供33處篩檢服務及備妥5萬4000支快篩試劑給；至於午餐隔板也會在開學前會全數到位，今日也特別去看隔板，隔板也做的很好，讓孩子們把防疫做到位，孩子們的校園安全，絕對一刻都不能疏忽。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。