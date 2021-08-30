柚子產季近！網瘋傳「配2物吃會中毒」　查核平台闢謠了

暑假進入尾聲後，中秋節也即將到來，而正逢柚子的產季，台灣事實查核中心經調查發現，季節謠言「柚子加優酪乳、跟香蕉一起吃會中毒」本周再度強勢回歸，而該則被瘋傳的謠言也相繼被多個查核平台駁斥闢謠，指出相關傳言消息錯誤，柚子和優酪乳、香蕉、牛奶是可以一起食用的，並不會中毒。

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柚子產季又將到來，社群平台與通訊軟體間流傳的錯誤訊息也跟著回歸，日前台灣事實查核中心就指出於8月23日至8月29日間，「柚子搭配優酪乳」的季節謠言又登上排行榜，該則傳言強調「

吃柚子後千萬別喝優酪乳，否則會導致中毒

」，更宣稱「有孩童因此中毒」，同時藉由情緒性字眼鼓吹使用者

「做好事、積功德」

多多轉傳消息。

而根據台灣事實查核中心調查，該起謠言其實原文是「吃完

柿子

千萬别喝優酪乳．也不能吃香蕉會中毒」，並於2020年9月由「柿子」變形為「柚子」，而事實上不論是柚子或是柿子皆不會有「中毒」現象產生，醫師推論該例個案應為胃穿孔後腹腔感染產生敗血症，並非如傳言所稱的中毒事件。

▲吃柚子／柿子後食用優酪乳或香蕉會中毒的謠言。（圖／取自《台灣事實查核中心》）

此外，食藥署也早於2016年10月31日發布闢謠聲明，指出柿子、葡萄等富含單寧酸的食物和蛋白質食物一起食用時，容易形成「凝乳塊」導致腸胃不適，建議腸胃道敏感的民眾，將含高量單寧酸的水果與高蛋白質的食物分開食用。（編輯：楊智傑）