NOW早報／全聯結帳見前方客突被帶走！原因曝過來人讚翻

全聯結帳見「前方客突被帶走」！原因曝光了 過來人讚翻
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有網友回應貼文指出，其實全聯結帳卡在PXpay的情況算很少，因為客人若沒有裝app，收銀員就會按「請支援收銀」，找其他員工將客人帶到一旁幫忙裝，然後先結下一個客人；若客人有裝app的話，要叫出會員條碼，按一下就跳出來了，如果遇到忘記密碼之類的狀況，收銀員也會按鈴，呼叫其他店員帶到一旁支援，然後繼續結下一個客人，才不會耽誤到結帳排隊的人龍。
該網友也表示，用PXPay信用卡結帳的話，流程非常方便，只需要按出PXPay信用卡條碼，給店員掃完之後就可以收起來了，當店員刷完商品後，說要用PXPay信用卡付款，也不需要再刷一次條碼，而他自己的經驗是「遇到有卡住的情況，大概只剩網路不穩，或是app強制更新之後才能用」，認為這樣的設計其實相當便利。對此，其他網友則紛紛回應「用app滿快的吧！」「我也都是用全聯支付阿，大概幾秒吧」、「全聯行動支付其實滿快的，只是要先開app」、「都等店員報價後，才拿出手機翻頁找程式」、「結帳才在問店員密碼連wifi」。
今日天氣／各地高溫炎熱！山區及桃園以南留意午後雷陣雨
今（31）天偏東風水氣較今日減少，但台東地區及恆春半島仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他各地大多為多雲到晴的天氣，需留意中午過後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，各地高溫炎熱約32至35度，其中桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線指數易達危險或過量等級，外出請注意防曬並多補充水分。
中職／兄弟象王光輝肝癌病逝！王威晨PO照悼父親：謝謝您
小編則透露，王威晨一直以來都是習慣報喜不報憂，遇到任何事情、任何狀況不喜歡讓大家擔心，不喜歡為自己找藉口，不討拍、不解釋、不多講，許多不了解的人，或許因此對他有許多誤解和想法，但他卻從不解釋，希望用表現讓大家看到和明白，不喜歡多講什麼，低調的個性，也或許是父親一直以來帶給他的榜樣。「問題不大」是王光輝老大的口頭禪；「沒事啦」則是王威晨的習慣。
Delta病毒「吃人的肺」 醫生警告：醫院氧氣快不夠用
由於Delta病毒攻擊病患的肺部，美國佛州、南卡州、德州以及路易斯安那州面臨嚴重缺氧問題，醫院必須使用儲備氧氣應急。醫療保健改善公司「Premier」一名主管受訪時表示，現在最大的問題在於醫院趕不上氧氣需求的速度，平常醫院裡的每個氧氣瓶會裝九成滿，用到剩三至四成時，才會再度填充，但是目前大多數氧氣瓶都會在用到剩下一至兩成左右的量，「情況非常危急。」
BNT混打何時上路？陳時中：採購量足夠全民打三劑
至於到底要買多少疫苗？陳時中說，「還是要看國際上第三劑打下去的狀況如何，目前我們有訂購2千萬計莫德納，第三劑打下去也夠，那我們是希望買多一點，甚至是不同的廠牌，把風險分散。」
為何搭飛機不能換座位？資深機長揭恐怖原因：小心會墜毀
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。