NOW早報／全聯結帳見前方客突被帶走！原因曝過來人讚翻

全聯結帳見「前方客突被帶走」！原因曝光了 過來人讚翻





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連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，深受不少民眾喜愛；不過，全聯超市的結帳速度較緩慢，一直以來是網友熱議的話題，甚至有「請支援收銀」的名言誕生。近日一名網友在

PTT八卦版

發文提到，有時結帳到一半，收銀員突然呼叫「請支援收銀」，前方客人就瞬間被帶離，背後原因曝光。

有網友回應貼文指出，其實全聯結帳卡在PXpay的情況算很少，因為客人若沒有裝app，收銀員就會按「請支援收銀」，找其他員工將客人帶到一旁幫忙裝，然後先結下一個客人；若客人有裝app的話，要叫出會員條碼，按一下就跳出來了，如果遇到忘記密碼之類的狀況，收銀員也會按鈴，呼叫其他店員帶到一旁支援，然後繼續結下一個客人，才不會耽誤到結帳排隊的人龍。

該網友也表示，用PXPay信用卡結帳的話，流程非常方便，只需要按出PXPay信用卡條碼，給店員掃完之後就可以收起來了，當店員刷完商品後，說要用PXPay信用卡付款，也不需要再刷一次條碼，而他自己的經驗是「遇到有卡住的情況，大概只剩網路不穩，或是app強制更新之後才能用」，認為這樣的設計其實相當便利。對此，其他網友則紛紛回應「用app滿快的吧！」「我也都是用全聯支付阿，大概幾秒吧」、「全聯行動支付其實滿快的，只是要先開app」、「都等店員報價後，才拿出手機翻頁找程式」、「結帳才在問店員密碼連wifi」。

▲全聯的app「PXPay」行動支付。（示意圖非當事人／全聯提供）

今日天氣／各地高溫炎熱！山區及桃園以南留意午後雷陣雨

今（31）天偏東風水氣較今日減少，但台東地區及恆春半島仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他各地大多為多雲到晴的天氣，需留意中午過後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，各地高溫炎熱約32至35度，其中桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線指數易達危險或過量等級，外出請注意防曬並多補充水分。





中職／兄弟象王光輝肝癌病逝！王威晨PO照悼父親：謝謝您





兄弟象「一代象」球星王光輝，昨（30）日傳出因肝癌逝世消息，享年56歲，消息一出震驚各界；他的兒子王威晨也是中信兄弟球員，稍早他在IG證實這項消息，放上數張與父親的黑白合照，同時寫下悼念父親的話語，「謝謝您，一直都是那麼好的前輩，一直都是那麼好的教練，一直都是那麼好的榜樣，一直都是那麼好的父親」。

小編則透露，王威晨一直以來都是習慣報喜不報憂，遇到任何事情、任何狀況不喜歡讓大家擔心，不喜歡為自己找藉口，不討拍、不解釋、不多講，許多不了解的人，或許因此對他有許多誤解和想法，但他卻從不解釋，希望用表現讓大家看到和明白，不喜歡多講什麼，低調的個性，也或許是父親一直以來帶給他的榜樣。「問題不大」是王光輝老大的口頭禪；「沒事啦」則是王威晨的習慣。

▲王威晨放上與父親王光輝的黑白合照，同時寫下悼念父親的話語。（圖／翻攝自王威晨IG）

Delta病毒「吃人的肺」 醫生警告：醫院氧氣快不夠用





Delta變種病毒來勢洶洶，導致美國疫情迅速惡化，過去一個星期超過15萬人確診，其中包括佛羅里達州在內的4個州，除了醫護人員、病房床位不足，更出現了缺氧危機。佛州加護病房主任醫師埃爾哈達（Dr. Ahmed Elhaddad）表示，Delta變種病毒正在「吃掉」人們的肺，使得確診病患更快死亡。

由於Delta病毒攻擊病患的肺部，美國佛州、南卡州、德州以及路易斯安那州面臨嚴重缺氧問題，醫院必須使用儲備氧氣應急。醫療保健改善公司「Premier」一名主管受訪時表示，現在最大的問題在於醫院趕不上氧氣需求的速度，平常醫院裡的每個氧氣瓶會裝九成滿，用到剩三至四成時，才會再度填充，但是目前大多數氧氣瓶都會在用到剩下一至兩成左右的量，「情況非常危急。」

▲Delta變種病毒侵襲美國，導致疫情快速惡化。有醫生表示，Delta變種病毒正吃掉人們的肺，讓確診病患更快死亡。（圖／美聯社／達志影像）

BNT混打何時上路？陳時中：採購量足夠全民打三劑





對於我國疫苗的政體採購與到貨長期受到各界關注，指揮中心指揮官陳時中昨（30）日於記者會上表示，如果全民要打第三劑，目前的採購數量是足夠的，另外BNT洽購業持續在進行中，至於何時開放混打？陳時中僅表示，「我們的目標是先把第一劑的覆蓋率增多，先把基本的保護力做好」。

至於到底要買多少疫苗？陳時中說，「還是要看國際上第三劑打下去的狀況如何，目前我們有訂購2千萬計莫德納，第三劑打下去也夠，那我們是希望買多一點，甚至是不同的廠牌，把風險分散。」

▲陳時中昨（30）日於記者會上表示，如果全民要打第三劑，目前的採購數量是足夠的。（圖／指揮中心提供）

為何搭飛機不能換座位？資深機長揭恐怖原因：小心會墜毀





許多人在跨國旅遊時，都會選擇搭飛機，但飛機上的座位不但影響旅程的舒適度，有時還會影響飛行安全。根據《LADbible》報導，有網友在論壇《Quora》好奇問「為何他想在飛機上換座位，會遭到空服員拒絕？」對此，一名資深機長諾達爾（Magnar Nordal）表示，乘客的位置會影響飛機的重量、機長的控制方式，如果乘客自行換位置，可能會讓機長設定錯誤的系統，導致飛機在起飛時墜毀。

（編輯：許苡晴）