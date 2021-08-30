捐款太魯閣事故！她被男友酸「錢賺太多」　過來人秒搖頭

今年清明連假期間，台鐵太魯閣列車發生事故造成重大死傷，衛福部第一時間成立賑災專戶，湧入不少善心民眾捐款，卻也掀起一陣輿論反彈。日前就有女網友表示，自己今天收到了捐款收據，男友卻大發飆猛酸她「錢賺太多嗎」，兩人對話過程曝光後也引發許多鄉民討論，不少網友搖頭更替她感嘆「真是白白挨罵」。

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這名女網友今日在PTT的Women Talk版上發文指出，今年台鐵太魯閣列車發生事故後，從小就跟著爸爸會捐款給弱勢族群、先天疾病等勸募團體或單位的她，這次也打算付出心力捐出一定金額，沒想到今天領到收據後，男友卻大發脾氣「他生氣的說政府這次憑什麼出來募款，又問我為什麼不捐其他單位，難道是因為錢賺太多嗎？」。

▲太魯閣事件捐款專戶撥款方案拍板。（圖／衛福部提供）

不僅如此，更讓原PO難以理解的是，男友一直無法認同她這種平時就會捐款的行為，一直強調如果要做的話，他寧願真的投身志工親自服務「事實上他也只有大學時期到急診室當過志工，其他根本就沒有真的身體力行」，而面對這樣的爭執原PO也相當無奈委屈，同時也好奇網友們的看法。

文章曝光後，留言串中有不少人站在女方立場，對男友的說法不敢苟同，並紛紛留言建議「價值觀不同，錢是自己的，為何不可」、「既然你本來就有到處捐的習慣就別理他了」、「反對的人就是政治立場不同吧，但就算政治立場不同，也不該干涉他人要不要捐款」、「有幫助到人比較重要啦，至於捐給誰見仁見智」，另外也有網友認為撇開捐款問題不談，會因為價值觀不同起衝突卻惡言相向的行為「不OK」，「男友這麼粗暴的言論大可不必」、「亂兇人人品很差耶」。（編輯：楊智傑）