3生肖9月易破財！這位小心賠光存款　在包裡放藍筆可改運

今（31）天是8月的最後一天，明日就將迎來嶄新的9月，究竟十二生肖的運勢會如何呢？「清水孟國際塔羅」小孟老師就在臉書分析，「3生肖」9月易破財，其中，屬蛇人要小心賠光存款！小孟老師更進一步分享改運撇步，他直指「可在包包放一支水藍色的原子筆就能破除厄運」。





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屬蛇





屬蛇的人，喜歡以小搏大，遇到投資的事情常會沒考慮清楚就下決定，因為他們有一顆樂於冒險的心。這類的人在9月不會安於只想有一份穩定收入，他們更喜歡用錢滾錢，在9月若聽到電視裡的股票大師或理財專家的建議後，可能會讓屬蛇的人賠光存款，或是有人想要找你合資或創業也要特別謹慎小心。





屬雞





屬雞的人，在生活上較為隨性，在9月容易會因為一些突發狀況使你有不必要的開銷，像是一張紅單、生病的費用、電腦耗損、手機螢幕突然裂掉等等，小孟老師建議屬雞的人，在9月多注意生活中的小細節，隨時檢修3C產品、不超速，就能躲過不必要的支出。





屬兔





屬兔的人，很容易因為其他人的話術而被洗腦，像是逛街時看見自己很喜歡的東西，當店員跟你說只剩架上這一件時，屬兔的人就會衝動消費，特別留意9月一些促銷活動，都會讓屬兔的人認為是撿到便宜，但最後才知道花了許多冤枉錢。（編輯：許苡晴）



