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走進全聯秒後悔！「悲慘理由」婆媽失控認了：真的會這樣

▲有網友崩潰表示，走進全聯常常後悔，爆笑理由引發一票主婦共鳴。（示意圖／讀者提供）
▲有網友崩潰表示，走進全聯常常後悔，爆笑理由引發一票主婦共鳴。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-08-31 09:03:53

連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，深受不少民眾喜愛；不過，昨（30）日一名女網友在臉書提到，她走進全聯看見一整排特價的生鮮食品，立刻就掃貨回家，照片曝光引發熱議，甚至有網友崩潰表示走進全聯常常後悔，全因「為了買一盒鹽，進去就一張小朋友不見了」，爆笑理由引發一票主婦共鳴。

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原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》表示「今天看到黃標像中邪一樣，在我猶豫拿兩盒鯖魚之後，店員說多買一點，這樣才不會浪費」，她笑稱「我就不知不覺拿這麼多！」並在文中曬出滿滿戰利品照和大家分享。

畫面中可見，原PO買了4盒鯖魚、1盒雞翅、1盒鮭魚、6盒牛肉，還有2盒豬五花肉，且全是被貼上黃色特價標籤的商品。

▲原PO曬出滿滿戰利品照和大家分享。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲原PO曬出滿滿戰利品照和大家分享。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「跪求黃標時段」、「好便宜！我懂特價的魔力，我會冷凍起來」、「哇！真的中猴了，也太好運了吧，冷凍起來趁早放進肚子吧」、「我也是黃標控」、「看到6折品我也會像中邪一般的狂掃」。

不過，也有不少網友崩潰地說「我只知道沒事不要進全聯，我為了買一盒鹽，進去就一張小朋友不見了！」「走進去常常瞬間後悔，因為莫名其妙就買了一堆清單內沒有的東西啊！」「真的會這樣，看到特價不買對不起自己！遇到都必須掃貨一袋，買完才發現吃不完啊」；但也有網友好意提醒「6折的物品當天吃完比較好，個人覺得放到隔天變得不好吃」。（編輯：賴詠璿）

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