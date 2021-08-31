他見「渾圓金黃水果」超稀奇！網秒解：滴幾滴檸檬更好吃

台灣擁有「水果王國」之稱，水果種類多元豐富，不過，你可曾看過這種外型渾圓飽滿、顏色呈現金黃色的水果？近日就有一名網友在臉書社團「爆系知識家」透露，自己第一次看到這種水果，並好奇詢問大家「這水果的名稱是？」對此，內行一看秒解，另還有專業吃貨直指「滴幾滴檸檬更好吃！」





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原PO貼出一張對話截圖並請益大家「沒見過的水果，名稱是？」而從截圖中可見，有人傳了一張水果照片詢問他「這顆黃黃的，不知道是什麼？」他猜測回應是「葡萄柚」，對方則表示「不是」，隨後又附上一張水果切半後的樣貌給他，讓他看後一頭霧水，完全看不出是啥水果，不禁自嘲「是不是我的水果吃不夠多樣式？」





▲有網友在臉書社團「爆系知識家」貼出一張對話截圖，並請益大家「沒見過的水果，名稱是？」掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

畫面曝光，立刻引來行家解答，紛紛直說「黃金果，切開要趕快吃掉不然會氧化，可以滴幾滴檸檬防氧化，會更好吃」、「黃金果，吃起來像Q一點的果凍」、「你可以把這個跟蜂蜜一起打汁，再加一點氣泡水，會很好喝，我個人還會再加一點蘋果汁」、「黃金果，養顏美容」、「這個直接吃，上下嘴唇會好像上了快乾的白膠黏在一起，滿滿的膠原蛋白」、「黃金果，膠原蛋白很多，聽說不便宜喔！超好吃」、「黃金果，剛好的熟度吃起來像很熟的水梨，很熟的時候吃起來像果凍，我弟賣水果的」、「黃金果，用湯匙這樣吃，不過，你這個已經很熟了，乳白色是最好吃的，也可以搭配牛奶打成黃金果牛奶，超好喝！」





事實上，「黃金果」源自於南美雅馬遜，屬於熱帶水果，又名為黃晶果、雅美果、亞美果，台灣以往較為少見，鮮少有人認識，是近年來才比較多人知道的水果，未成熟時是綠色的，成熟後則會變成黃色，其口感與熟度密切相觀，喜愛QQ果凍口感的人，可選擇表皮摸起來較硬的黃金果，而若是喜歡吃軟一點、帶有黏性口感的人，則可挑選摸起來較軟的購買，這種果肉吃起也會更甜、更有水份。（編輯：許苡晴）



