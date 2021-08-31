台鐵正妹車長「穿制服熱舞」爆紅！網瘋朝聖 她卻道歉了
一名台鐵正妹列車長日前結束整天的勤務之後，為了宣導「搭車要乖乖買票」一事，穿著制服在車廂內熱舞，結果影片在抖音上爆紅，但卻也引來網友正反面的評價，有人認為「很有效的宣傳！超逗趣」；但也有人認為除了在台鐵跳不適合，加上又有著制服，有點不適合，事後，該名女列車長也出面致歉。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 09:37:34
從抖音上傳的影片來看，該名正妹列車長跳的正是最近當紅的《給我一首歌的時間》Remix版本，其舞步俏皮可愛，主要為左右擺動、扭腰擺臀的動作，而跳到最後，正妹列車長也拿出剪票工具及車票，做出驗票的姿勢，提醒大家「搭車要乖乖買車票，都會有列車長來驗票」一事。
影片曝光後，吸引將近28人觀看，不少網友紛紛留言「太可愛了！是哪一台列車呢」、「搭到這班列車應該會跟車長一樣嗨喔！」、「這班列車肯定是要搭的」、「很歡樂，超有效的宣傳，超逗趣的」；不過也有網友認為「在車廂跳就算了，穿制服還是先不要吧」、「小心丟了工作，很多人玩抖音不知分寸，被公司發現隨便搞就丟了飯碗」。
而隨後，該名女列車長也出面解釋「原來只是30個粉絲的抖音新手來拍這影片，只是想要透過幽默的方式表達『大家要乖乖買票，不然列車長就會跳來驗票』，雖然是下班拍的，但沒有考量自己穿制服，會讓人誤以為上班摸魚，場合也不適合這麼活潑，造成了社會觀感不佳，非常抱歉」。（編輯：張嘉哲）