麥當勞「1功能」消失！老饕愣：直接被霸凌　超衰證據曝

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貼文一出，網友紛紛回應「結果我的麥當勞貼紙剩一張，死不給我，結果五點都作廢」、「都結束了，就是死都不給我最後一張貼紙，每天抽，一直抽到其他的」、「歡樂貼到最後還是這麼討人厭，我差一張」、「死都不給我最後一個貼紙，之前不是很愛給貼紙嗎」、「直接被麥當勞霸凌，哭了...差一張貼紙」、「我妹差一張真的超衰，快笑死」、「差一張歡樂貼的幫忙默哀www該運氣差的時候運氣卻超好XD」。
只見網友貼出的照片，舊版麥當勞APP的歡樂貼集點活動，僅剩一張就能集滿換兌換券，在過往，民眾可用APP每天抽一次優惠券，會直接取得餐點兌換券或者歡樂貼，當歡樂貼集滿6點時，就能夠換一張餐點兌換券，但因為麥當勞這次APP即將更新，因此在8月28日就已經停止發放優惠券或者歡樂貼，導致有些許網友僅差一點就能換到優惠券，讓不少人哀嚎不斷。
而這次麥當勞全新APP將在9月1日正式上線，其主要功能目前據了解，可以綁定點點卡，民眾到麥當勞只要綁定手機APP就可以直接刷，不需要再帶實體卡片出門，之前都不能使用信用卡儲值，現在可以直接在手機裡儲值，至於是否還會有優惠券兌換活動，一切以官方公佈為主。（編輯：張嘉哲）