麥當勞「1功能」消失！老饕愣：直接被霸凌　超衰證據曝

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結果我的麥當勞貼紙剩一張，死不給我，結果五點都作廢

▲網友紛紛貼出自己差一點的歡樂貼集點區，表示就差一張能換優惠券，卻都抽不到，相當悲傷。（圖/Dcard）

會直接取得餐點兌換券或者歡樂貼，當歡樂貼集滿6點時，就能夠換一張餐點兌換券