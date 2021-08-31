大蒜苗、青蔥常搞混？菜販傳授「3重點」秒分辨：看這裡
防疫期間，民眾在家開伙的比例也大幅上升，但對於不常做菜的人來說，有些菜的樣子非常難分辨。對此，就有網友指出，他一開始分不清楚「大蒜苗和青蔥」，直到後來摸索出3大分辨重點，因此決定發文分享，也提供2招挑選原則給網友，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 10:43:11
原PO在《廚藝公社》表示，雖然自己在市場擺攤賣菜，但一開始也搞不清楚大蒜苗（又名青蒜）和青蔥，直到後來摸索出分辨這兩種的3大重點，就是「大蒜苗的根部有個球狀物、大蒜苗的葉子是扁狀葉，青蔥是圓柱狀、大蒜苗的葉子是軟的，青蔥是挺的」。
原PO解釋，大蒜苗的根部會有小球狀，是每一瓣大蒜發芽後的產物，這跟跟青蔥會有明顯的不同。他也提到，根部裡面都裝著一瓣大蒜仁，它就像是大蒜的「兒童期」，葉與莖部都可以吃，會有微微的辛辣感，營養價值比大蒜還高，適合不敢吃大蒜的人嘗試。
另外，原PO分享2招挑選原則，第一招是「要選莖部潔白硬挺、表面富有水分的，摸起來不要稠稠的」，第二招則是「要選葉尾翠綠不要枯黃，越綠越新鮮」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「葉子很好分啊！蒜放久才會有球狀物」、「很少煮菜的人的確會分不出來」、「原來是這樣！感謝分享」、「開始學煮菜的時候，是用大小及粗細去分辨」、「讓我想到，讓老公買蔥，結果他買青蒜」、「我教孩子綠管子圓圓的是蔥，扁扁的是蒜，大致分得出」、「這樣就不會買錯了」。（編輯：許智超）