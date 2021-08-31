帶女兒去公益捐書！工作人員「1問題」媽秒變臉 網笑翻
明（1）天就是開學日，每年暑假可以說是學童們一年之中最快樂的時候，但可能也是家長們最頭痛的時候，尤其假期結束最怕孩子的暑假作業尚未完成。中國大陸杭州就有位媽媽帶著女兒去響應公益捐書，想不到工作人員清點書籍時發現有本書「不大對勁」，詢問後登時讓媽媽變臉，原來女兒竟然要把自己的暑假作業捐出去，讓大家都笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 10:43:33
綜合陸媒報導，杭州有位媽媽帶著女兒去參與公益捐書的活動，走進捐書站時女兒負責把一袋書交給工作人員，媽媽則跟在後面，一邊看著女兒一邊滑手機。結果沒想到工作人清點書冊後，發現裡面竟夾了一本暑假作業，立即詢問女童「暑假作業寄不了，而且還沒有寫完，為什麼要捐呢？」
原本在滑手機的媽媽立時變臉，先質疑女兒「妳之前不是說暑假作業已經寫完了嗎？」女兒則戰戰兢兢地回答「怕家裡困難的小朋友沒有暑假作業可以寫」，媽媽瞬間無語，立即牽女兒回家，估計是要好好監督寫作業去了。
新聞曝光後引發熱議，笑翻的網友紛紛留言回覆說，「哈哈哈怕別人沒作業寫，替家裡困難的小朋友謝謝妳了啊」、「想到之前有個小孩子，火災的時候拼命把自己書包扔進火場」、「與其熱心公益，先想想趕快把自己的作業補完吧」。（編輯：倪浩軒）