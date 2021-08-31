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存款放銀行8年！他一查「餘額全歸零」　存摺4字暗藏真相

▲一名男子於8年前在銀行存了一筆資金，沒想到事後想領出卻發現存款消失了。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名男子於8年前在銀行存了一筆資金，沒想到事後想領出卻發現存款消失了。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-31 11:09:06

不少民眾都會將自己的存款，放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用。不過，中國大陸就有一名男子，於8年前將存款放在銀行，沒想到近期想領出這筆資金，卻發現存款早已消失，跑遍銀行也沒人給他答案，直到存摺上出現4字，才意外揭開真相。

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據《新浪新聞》報導，江蘇一名劉姓自稱有2本存摺，一本上次交易時間於2014年，戶頭內還存有39.71元人民幣（約新台幣170元）；另一本交易時間則是於2007年，裡面還剩下18.96元人民幣（約新台幣81元）。然而，他近期想將這些存款領出來時，卻發現兩個戶頭的金額全歸零。

▲劉男在存摺上發現「匯總壓縮」4字。（示意圖／翻攝新浪新聞）
▲劉男在存摺上發現「匯總壓縮」4字。（示意圖／翻攝新浪新聞）
不僅如此，他事後發現存摺最後一欄被印上「匯總壓縮」4字，事後他也上網查詢資料，卻仍不明白為何存款會被清空，甚至詢問好幾間銀行員工，沒有任何一個人給他正確答案。

對此，興化郵儲銀行出面解釋，表示「匯總壓縮」意思是將存款總額和扣款總額匯總後，結算出來的餘額。銀行也緊接著說明，若活期帳戶存款餘額小於100元人民幣（約新台幣429元），每季都會收取3元的小額帳戶管理費用，這也是導致劉男帳戶存款消失的原因。倘若劉男事先申請免收帳戶管理費、年費帳戶，且與銀行開出的條件符合，就可避免這筆費用。（編輯：陳雅雲）

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