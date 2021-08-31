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連續30年！男簽「同組號碼」堅持不換　獨得5億頭獎嗨翻

▲有網友分享，他不但只簽同組號碼，還堅持30年，最後才終於成功獲頭獎。（示意圖／取自 pixabay ）
▲有網友分享，他不但只簽同組號碼，還堅持30年，最後才終於成功獲頭獎。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-31 14:28:10

許多人在買樂透都有自己專屬的「幸運號碼」，但若是沒中獎會想繼續簽同一組數字嗎？美國就有男子玩了數十年的樂透彩券，並堅持簽同一組號碼，結果在上個月開獎時，竟一舉對中6個開獎號碼，順利獨得頭獎1841萬美元（約新台幣5.1億元）。

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根據美國《商業內幕》報導，美國一名61歲男子向彩券公司表示，自己從1991年開始就只簽同一組號碼「03、05、10、20、28、31」，且他幾乎沒錯過抽獎，因此每期都會買一張。雖然這30年期間，他曾想過要換新的數字，但到最後仍決定簽這組號碼。

▲男子堅持不換號碼，導致他最終贏得近5.1台幣。（示意圖／取自unsplash）
▲男子堅持不換號碼，他最終贏得近5.1億元台幣的頭獎。（示意圖／取自unsplash）
怎料，7月31日開獎後，男子居然6碼全中，一人獨得1841萬美元的頭獎彩金。他也回憶，那天晚上睡覺前，自己一核對開獎數字，就立刻認出那組號碼，「我至少檢查了10幾次彩券，我非常震驚，我當時還沒有意識到我中獎了！我很高興我決定堅持使用這組號碼！」

據悉，男子將會到樂透公司總部領取頭獎，並選擇以現金方式一次性領走大約1170萬美元（扣稅後約新台幣3億2500萬元）的獎金。他也計畫將這筆獎金與家人分享、捐到不同的慈善機構，剩餘則用於儲蓄。（編輯：許智超）

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