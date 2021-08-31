拜地基主突拍手！女兒「吹蠟燭」讓爸臉綠 真相萌翻全場
在台灣的民俗信仰中，「地基主」是家裡的守護神，因此在特定節日會設置香案，並以菜餚、紙錢等方式來祭拜。對此，就有網友分享，他在家裡準備拜地基主，卻聽到一陣拍手聲，轉頭竟看到女兒在「吹蠟燭」，讓他看了當場嚇傻，貼文一出，卻萌翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 17:03:58
原PO在《爆廢公社》表示，他日前在拜地基主時，突然聽到有人在拍手，轉頭一看，發現女兒站在桌前拜拜，但好像以為「拜地基主」跟「慶生」一樣，開始拍手唱生日快樂歌，甚至還對三炷香「吹蠟燭」，讓他看了瞬間臉綠，無奈地說「等一下！妹妹呀，那個是拜地基主，不是慶生啦」。
貼文曝光後，網友們都被女兒天真無邪的樣子萌翻，紛紛留言笑說，「好可愛，地基主會原諒她的」、「太可愛了，地基主愛小孩不會介意的」、「什麼都不知道的時候最可愛了」、「從此地基主要求每次都要妹妹唱歌」、「看到吹蠟燭，我直接大笑」、「地基主一定很感動，從來沒人唱生日快樂歌給祂聽」、「小孩子懵懂無知，沒事啦」。
另外，也有不少爸媽分享類似經驗，「上次小孩也是這樣，我才要開口罵人，阿公就說這不能罵，他們一起在玩的，沒事」、「我女兒可能會開始吃桌上的食物」、「跟我家小侄一樣，以為生日了」、「我兒子今年忍不住偷吃正在拜地基主的便當菜」。（編輯：許智超）