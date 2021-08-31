租屋或買房？41歲女曝「存款金額」喊猶豫 房仲吐真心話
近年來台灣房價居高不下，疫情也未讓房市受到影響，讓苦於薪水不漲的民眾相當有感，擁有屬於自身的房子對不少人來說顯得遙不可及，當個終身租屋族也成為另類選項。就有位女網友透露，自己41歲目前單身住在家裡，但也開始考慮搬出去想要買房或租屋。而月收4萬的女網友存款金額曝光後，驚訝許多人，更有房仲吐真心話給她建議，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 16:54:36
原PO在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》上發文，透露自己「今年41歲，單身未嫁，月收入約4萬，每月需要給孝親費五千元」。原PO表示目前仍住家裡，但因為年紀漸有，且沒有適合的緣份，想做長遠規劃，卻不曉得該租屋還是買屋，於是想請教各位的建議，更曝光自己存款金額「約50萬」。
問題曝光後，不少網友對於原PO住家裡存款卻僅有50萬感到驚訝，更有房仲留言回覆說，「我是房仲我誠心的建議你繼續住在家裡，不要買房子，因為你自備款太低，這樣買房風險太大」。其他不建議原PO買房的人也紛紛指出，「妳還是乖乖住家裡，不要東想西想好了，錢存好不要亂花」、「收入不高，當然是租啊！買房子給那些手上錢很多，不怕沒錢的人去買就好」、「這個適合等繼承，真心不建議買」、「沒得選吧，50萬也沒辦法付頭期款啊」。
但也有人認為，「買房，起碼老了還有自己的窩」、「會找一間讓自己壓力不大的小房子，自己有個空間有個窩可能比較保障些」、「我也單身未嫁，但我很早就買房了，因為完全不想之後老了，若是租屋還要煩憂住所問題」。（編輯：倪浩軒）