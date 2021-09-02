影／初學者必學的簡單甜點！外酥內軟的美式軟餅乾

YouTube頻道「日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE」是由台日混血的 KAZU 與 KAZU 的太太共同經營，他們在頻道上分享日本家常菜、甜點等各式各樣的料理食譜，也製作了一個網站「TASTY NOTE」將食譜放在網站上，這次 KAZU 要教大家製作，初學者必學的甜點「美式軟餅乾」。
影像中心/綜合報導
2021-09-02 13:00:00
首先準備的材料有：
首先將麵粉過篩後，加入砂糖、黑糖、泡打粉、鹽巴、雞蛋與香草精，全部加入後開始攪拌，可以用切菜手勢做攪拌的動作，不需過度攪拌。隨之再將加熱溶解後的奶油慢慢倒入麵粉中，邊攪拌邊倒入。奶油的量會影響餅乾的軟硬度，奶油較多吃起來會比較濕軟，可依個人喜好做調整。攪拌好後，將巧克力豆倒入麵粉中，並稍微攪拌讓巧克力豆均勻分布在麵團中。
- 低筋麵粉 150g
- 泡打粉 2g
- 鹽巴 1g
- 無鹽奶油 100g
- 黑糖 10g
- 砂糖 30g
- 香草精 1茶匙（提升香氣，可省略）
- 蛋 1顆
- 巧克力豆 適量
在烤餅乾前，將烤盤鋪上一層烘培紙，用湯匙將麵團放至烘培紙上，呈現一團團的樣子，而麵團要保持一定厚度，不需要壓太扁。烘烤餅乾的過程中，麵團會膨脹，因此麵團之間，需保持適當距離。烤箱的溫度約在160到170度，烘烤時間約12到15分鐘即可，若烤太久麵團中的水分容易不見。
將餅乾從烤箱拿出放涼後，即可享用好吃的餅乾。影片中，KAZU 試吃自己做的餅乾後，建議大家也可以搭配咖啡、紅茶一起享用。如果你是位甜點初學者，或是想吃好吃的美式軟餅乾，只需要簡單幾樣食材與步驟，即可完成，快邀請家人一起做看看吧！（文字編輯：劉俊佑）
►感謝授權：日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE
完整影片：https://youtu.be/tgKgtx3u7bU